Ahmet Hakan: Apo'yu da, Fetullah'ı da, 15 Temmuz darbecilerini de asamazlar, idam konusu boş beleş

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 15 Temmuz sonrası gündeme gelen idam tartışmalarıyla ilgili olarak "Ne Apo’yu asabilirler. Ne Fetullah’ı asabilirler. Ne de 15 Temmuz darbecilerini asabilirler. Hukukun en temel kuralıdır: Suç ve ceza geçmişe yürütülemez! Yani bugün idam cezası getirilse. O cezayı geçmiş için uygulamak hukuken mümkün değildir. Boşuna gaz verilmesin! Ne Apo asılır ne Fetullah" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İdam cezası Meclis'ten geçerse ben onarım" çıkışının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "AKP idam cezasını getirmeye hazırsa MHP dünden vardır" demişti. Başbakan Binali Yıldırım ise "Sınırlı düzenlemeyle geçmişe dönük olmayan bir idam cezasını konuşabiliriz" ifadesini kullanmıştı.

Ahmet Hakan'ın "Boşuna gaz verilmesin! Ne Apo asılır ne Fetullah" başlığıyla yayımlanan (2 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Binali Bey ile Devlet Bey el ele verip idamı getirseler...

- Ne Apo’yu asabilirler.

- Ne Fetullah’ı asabilirler.

- Ne de 15 Temmuz darbecilerini asabilirler.

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Hukukun en temel kuralıdır:

Suç ve ceza geçmişe yürütülemez!

Yani bugün idam cezası getirilse...

O cezayı geçmiş için uygulamak hukuken mümkün değildir.

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Anayasa’nın 15’inci maddesi gayet net, gayet açık ve gayet bellidir.

O maddede...

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve Olağanüstü Haller söz konusu olsa bile...

Suçların ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği vurgulanıyor.

Hem de çok kesin, çok katı, çok net biçimde.

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Durum böyle olduğuna göre...

İdam gelse bile...

- Apo’ya uygulanamaz.

- Fetullah’a uygulanamaz.

- 15 Temmuz darbecilerine uygulanamaz.

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Zaten bunun bal gibi farkında olan Binali Bey de partisinin dünkü grup toplantısında, “harç bitti, yapı paydos” der gibi...

“İdam gelse bile geriye doğru işlemeyeceğinin bilinmesi gerekiyor” dedi.

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Kısacası...

Siz bakmayın liderlerin idam üzerinden gündem yaratma çabalarına, meydan okuma taktiklerine, heyecanlı nutuklar söyleme heveslerine falan...

İdam konusu, fena halde boş beleş bir konudur.