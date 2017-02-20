Ahmet Hakan: Ankete göre, köşe yazarlarına "Cesur olun" diyenlerin çoğu sandığa gitmeyecek!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "köşe yazarlarına 'Cesur' olun diye posta koyanların sandığa gitmeyeceğini" iddia etti. Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan 'referandum' anketinden bu sonucu çıkardığını ifade eden Hakan, "'Oyum sonucu değiştirmez, hep onlar kazanıyor zaten' diye düşünerek yan gelip yatanlar; köşe yazarlarına 'cesur olun' diye posta koyup sandığa gitmeye üşenenler; 'Bu sandık meşru değildir' diyerek sandığa gitmeyi protesto etmeyi düşünenler sandığa gitmeyecek" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Araştırmalara göre sandığa en çok şunlar gitmeyecek" başlığıyla yayımlanan (20 Şubat 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Sosyal medyada tozu dumana katan bir kısım solumtraklar.

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- “Bu memleketten bir şey olmaz” diyen umutsuz ülke kadınları.

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- Sosyal demokrasiye gönül vermelerine rağmen heyecanlarını kaybedenler.

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- Batılı yaşam tarzını benimseyip referandum günü Batı’ya tatile gitmeyiplanlayanlar.

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- “Oyum sonucu değiştirmez, hep onlar kazanıyor zaten” diye düşünerek yan gelip yatanlar.

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- Köşe yazarlarına “cesur olun” diye posta koyup sandığa gitmeye üşenenler.

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- “Bu sandık meşru değildir” diyerek sandığa gitmeyi protesto etmeyi düşünenler.

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(NOT: Bu maddelerin tümü, METROPOLL’ün son araştırma verilerinden şahsım tarafından çıkarılmıştır)