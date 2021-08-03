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Medya

Ahmet Hakan: Aman kamu otoritelerinin yaptıkları açıklamaları esas alalım, aman sosyal medya yalanlarına kanmayalım

03 Ağustos 2021 08:35

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 7 gündür Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, sosyal medyadaki bazı paylaşımlara işaret ederek, "Bir yanda orman yangınları... Bir yanda da nifak yangınları... Nedir nifak yangını? Mesela şudur: Şu ana kadar hiçbir yetkili, orman yangınlarıyla ilgili olarak 'Bu işin arkasında terör örgütü var' diye somut bir açıklama yapmamışken... Yangınları terör örgütü çıkarmış gibi kampanya yürütmektir" dedi.

Hakan, yazısına şöyle devam etti:

Birinci nifaktan... Türkiye’nin yönetilemeyen bir ülke haline geldiği sonucu çıkar. İkinci nifaktan ise... Kardeşliğimize darbe vuracak tehlikeli provokasyonlar çıkar. Memleket yangın yerine dönmüş durumda.

Böyle bir ortamda... Bilinçli ya da bilinçsiz provokatörler, özellikle sosyal medyada ellerindeki benzin bidonlarıyla nifak yangınları çıkarmaya çalışıyorlar. Aman dikkat edelim. Aman fırsat vermeyelim. Aman kamu otoritelerinin yaptıkları açıklamaları esas alalım. Aman sosyal medya yalanlarına kanmayalım. Aman ha aman."

ahmet hakanyangınorman yangınıhürriyet
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