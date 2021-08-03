Ahmet Hakan: Aman kamu otoritelerinin yaptıkları açıklamaları esas alalım, aman sosyal medya yalanlarına kanmayalım

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 7 gündür Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, sosyal medyadaki bazı paylaşımlara işaret ederek, "Bir yanda orman yangınları... Bir yanda da nifak yangınları... Nedir nifak yangını? Mesela şudur: Şu ana kadar hiçbir yetkili, orman yangınlarıyla ilgili olarak 'Bu işin arkasında terör örgütü var' diye somut bir açıklama yapmamışken... Yangınları terör örgütü çıkarmış gibi kampanya yürütmektir" dedi.

Hakan, yazısına şöyle devam etti: