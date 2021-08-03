Ahmet Hakan: Aman kamu otoritelerinin yaptıkları açıklamaları esas alalım, aman sosyal medya yalanlarına kanmayalım

Birinci nifaktan... Türkiye’nin yönetilemeyen bir ülke haline geldiği sonucu çıkar. İkinci nifaktan ise... Kardeşliğimize darbe vuracak tehlikeli provokasyonlar çıkar. Memleket yangın yerine dönmüş durumda.
Böyle bir ortamda... Bilinçli ya da bilinçsiz provokatörler, özellikle sosyal medyada ellerindeki benzin bidonlarıyla nifak yangınları çıkarmaya çalışıyorlar. Aman dikkat edelim. Aman fırsat vermeyelim. Aman kamu otoritelerinin yaptıkları açıklamaları esas alalım. Aman sosyal medya yalanlarına kanmayalım. Aman ha aman."