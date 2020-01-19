Ahmet Hakan: Aman Ertuğrul Özkök, Haydar Dümen'in söylediklerini duymasın

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Haydar Dümen'in, "Cinsellikte kalite, 90-95 yaşında en yüksek seviyededir" sözlerini hatırlatarak, "Açıklamayı okuduğum andan itibaren, 'Aman Ertuğrul Özkök bunu duymasın' diye dua edip duruyorum" diye yazdı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türk medyasında testosteronu en yüksek iki yazardan biri olduğunu söylemişti. Özkök, testosteronu yüksek birinci ismin ise Emin Çölaşan olduğunu söylemişti.

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Ahmet Hakan, Rahşan Ecevit ile Bülşent Ecevit arasındaki aşka dair kaleme aldığı bugünkü, "İmrenilesi bir aşk: Rahşan-Bülent aşkı" başlıklı (19 Ocak 2020) yazısının bir bölümünde Haydar Dümen'in açıklamalarını aktardı. Özkök şöyle yazı:

Haydar Dümen şöyle demiş:

“Cinsellikte kalite, 90-95 yaşında en yüksek seviyededir”.

Açıklamayı okuduğum andan itibaren “Aman Ertuğrul Özkök bunu duymasın” diye dua edip duruyorum.

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