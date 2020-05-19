Ahmet Hakan: Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının bulunduğu bir kararın arkasında bile FETÖ izleri mi aranacak?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı, FETÖ'ye karşı mücadelesiyle adından söz ettiren, Libya ile deniz sahası anlaşmasının mimarı olarak gösterilen Tümgeneral Cihat Yaycı'nın görevden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin 'FETÖ'nün işi' imasında bulunanlara "Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının bulunduğu bir kararın arkasında bile FETÖ izleri mi aranacak?" diye sordu.

Hakan, "Bir amiralle ilgili atama kararı verildi. Ve ortalık karıştı. 'FETÖ’nün işi' imasında bulunan bulunana... Hiç anlayamıyorum bu tür imaları. Ne yani? Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının bulunduğu bir kararın arkasında bile FETÖ izleri mi aranacak? FETÖ’cü hesaplara bakıyorum. Hepsi zil takıp oynuyor. Niye? Hâlâ çok güçlü olduklarına dair, hâlâ alınan kararlarda etkileri olduğuna dair, hâlâ borularının öttüğüne dair muazzam bir algı oluşturuluyor ya işte ondan dolayı" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "FETÖ’cü alçaklara, 'Biz Cumhurbaşkanı’nın altında imzası olan kararlarda bile etkiliyiz' dedirten bir yaklaşım, FETÖ’cüleri şımartan bir yaklaşımdır. Ve fazlasıyla absürttür. Absürt olmasının nedenine gelince 'Bu ülkede FETÖ’nün ihaneti belirdiği günden itibaren FETÖ karşısında en ödünsüz tutumu kim temsil ediyor' diye sorsak, seveni de sevmeyeni de... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini verecektir. FETÖ karşısında en ödünsüz tutumu temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün etkisiyle amiral harcayacak öyle mi? İsmet Paşa bu tür durumlarda 'Hadi canım sen de' dermiş." ifadesini kullandı.

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