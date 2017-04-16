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Ahmet Hakan: Ali Ağaoğlu gibi rutin bir görgüsüz olacağıma...

"Çok şükür Allah’ım, çok şükür..."

16 Nisan 2017 11:08

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, verdiği tam sayfa ilanda; yazılarını sıkıcı ve ruytin bulduğunu söyleyen iş adamı Ali Ağaoğlu'na yanıt verdi.

"Vallaha şöyle bir düşününce... Halime şükrettim. 'Elhamdülillah' dedim" diyen Hakan, "Düşünsenize... Sıkıcı ve rutin bir yazar olacağıma, Allah muhafaza, Ali Ağaoğlu gibi sıkıcı ve rutin bir görgüsüz de olabilirdim" ifadesini kullandı.

Hakan, yazısına şöyle devam etti:

Ali Ağaoğlu gibi...

- “Bizim ortanca hanım” falan diye tanımlar yapan...

- “Bende para gani” diye konuşan...

- “Fakir miyiz lan biz” diye ciddi ciddi atarlanan...

- “Bende bir banyo var, bir düğmeye dokunuyorum, her taraf kırmızı oluyor” diye övünen...

- Arabalarıyla gösteriş yapan...

- Kızınca tekne parçalayan...

- Birlikte yaşadığı kadınlar için “malım” diyen...

- Evine misafirliğe gelmiş insanların ardından küfür eden...

Sıkıcı ve rutin bir görgüsüz de olabilirdim.

*

Demek ki verilmiş sadakam varmış da Allah korumuş beni.

Sıkıcı ve rutin bir görgüsüz olmak yerine...

Sadece sıkıcı ve rutin yazılar yazan bir köşe yazarı olmuşum.

*

Çok şükür Allah’ım...

Çok şükür.

Çok şükür.

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