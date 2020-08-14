Ahmet Hakan: Albayrak’a yönelik sürekli bir linç var, daha çok bir lobi faaliyetini andırıyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan eleştirilerin sıradan bir 'ekonomi bakanı eleştirisi' olmadığını, daha çok bir lobi faaliyetini andırdığını savundu.

Hakan, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik olarak çok uzun zamandan beri... Aşırıya kaçan, hayli agresif ve hiç de olağan olmayan dozda bir karalama kampanyası yapılıyor. Hakkında olumlu tek bir harfe bile yer verilmiyor. 'Yahu şunu da iyi yaptı' cümlesinin yanına bile yaklaşılmıyor. Adı geçtiği anda hücuma geçiliyor. 'Ama şu kararı da gayet yerinde' denmiyor. Hepsini geçtim... Mesela 'Çokomelli konusunda ne güzel bir tutum aldı! diyen bile yok." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Peki ne var? Sürekli bir linç var. Sürekli bir hakaret var. Sürekli bir hedef alma var. Bu, olağan bir şey değil. Bu, sıradan bir 'ekonomi bakanı eleştirisi' değil. Bu başka bir şey. Çok başka bir şey. İşte tam da bu nedenle daha çok bir lobi faaliyetini andırıyor. Öylesine bir kıvam kaçması, öylesine bir tadında bırakmama, öylesine bir aşırı abanma söz konusu ki.. Bugün değilse bile yarın... Bu anormal ve sıra dışı kampanya hayli etkisiz kalacak gibi." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Kur iner, çıkar; Türkiye'nin bunu yönetebilecek ciddi bir altyapısı var" sözleri gündem oldu. Söz konusu açıklamalar hakkında sosyal medyada binlerce eleştiri içerikli yorum yapılırken, iktidar kanadından da Albayrak'a destek mesajları geldi.

Demirören Medya Grubu’na geçen Hürriyet gazetesinde yer alan "Bakan Albayrak'ın açıklamalarına sosyal medyada büyük destek" başlıklı haberde Albayrak'ın, "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" ifadelerine dikkat çekildi. Albayrak'a sosyal medyada destek amacıyla açılan #TamBağımsızEkonomi hastagi haberleştirilirken, söz konusu haberde Albayrak hakkında yapılan eleştirilere ise yer verilmedi.

TIKLAYIN | Albayrak'ın 'kur' açıklamasına Hürriyet'ten "sosyal medyada büyük destek" haberi