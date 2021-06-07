Ahmet Hakan: Akşener'in stratejisi kâğıt üstünde mantıklı gibi gözüküyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Millet İttifakı'nın ve HDP'nin kendi adaylarını çıkarması gerektiğine ilişkin sözlerini, "Kâğıt üstünde mantıklı gibi gözüküyor. Ama sahada nasıl bir karşılık bulacağını bilemiyorum. Pratik, her zaman teoriyi aşar çünkü" şeklinde yorumladı.

Hakan, "Akşener’in stratejisi: Biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın" başlıklı yazısında "İyi Parti lideri Meral Akşener, elini açık etti. Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor: Bir: Biz tek aday olarak girelim seçime. İki: HDP, kendi adayıyla girsin. Peki bu teklifin... Amacı ne? Planı ne? Şansı ne?" diye sordu.

Hakan, şöyle devam etti:

"Serbest uçuş yapıyorum: