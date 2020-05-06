Ahmet Hakan AKP'nin sosyal medya için duyurduğu etik ilkeleri yorumladı:  Trollük müessesi bundan büyük darbe alır

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıkladığı sosyal medya etik ilkelerini yorumladı. Hakan, "Her biri altın değerinde ilkeler bunlar. İlkeleri kimin hazırladığının, kimin açıkladığının hiçbir önemi yok. Bu etik ilkeleri AK Parti değil de CHP açıklasaydı, hükmüm değişmezdi yani." düşüncesini dile getirdi.

12 maddeye köşesinde yer veren Hakan, "Sosyal medyanın çöplüğe dönüşmesini engelleyecek önemli bir adımdır atılan. Bütün partiler bunun altına imza atar ve bu açıklanan ilkeleri uygulamaya başlarsa... Trollük müessesi bundan büyük darbe alır. Sosyal medyanın algı operatörleri, iyot gibi açığa çıkar. Sosyal medya, bir gayya kuyusu olmaktan bir nebze de olsa kurtulur." görüşünü savundu.

Hakan, "Hadi CHP! Hadi MHP! İYİ Parti! Hadi HDP! Siz de imza atın bu ilkelere... Hiçbir şey değişmese bile... Bu alanda altına herkesin imza attığı bir anayasamız olur. Ki bu da az bir şey değildir." ifadesini kullandı.

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