Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Aklını, fikrini bir kişiye emanet edersen ne olur?" sorusuna "Dünyanın bilmem kaç ülkesinde okul açsan bile büyücünün çırağı olmak dışında bir şansın olmaz. Anlı şanlı bir general olsan bile bir emekli vaizin sersem planlarına göre hareket eden bir vatan haini olursun. Ülkenin en gözde futbolcusu olsan bile. Hem kendi kariyerini hem aileni hem de bütün birikimini berbat edersin" yanıtını verdi. Hakan'ın yazısı akıllara, AKP'nin kuruluşunun 15'inci yılında Genel Merkez'de düzenlenen törende konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, "Gerek yeni bir cemaat olsun, ideolojik bir yapı olsun, siyasi yapı olsun eğer aklını fikrini bir kişiye teslim ederse sonu böyle olur" açıklamasını getirdi.

Ahmet Hakan'ın "Aklını, fikrini bir kişiye emanet edersen ne olur?" başlığıyla yayımlanan (16 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dünyanın en süper üniversitelerinde okusan bile... Basit bir robot olmaktan kendini kurtaramazsın.

Ömrünü kitaplara adasan bile... Sosyal bilim alanında bir tane dişe dokunur tez ortaya atamazsın.



Dünyanın bilmem kaç ülkesinde okul açsan bile... Büyücünün çırağı olmak dışında bir şansın olmaz.



Anlı şanlı bir general olsan bile... Bir emekli vaizin sersem planlarına göre hareket eden bir vatan haini olursun.



Ülkenin en gözde futbolcusu olsan bile... Hem kendi kariyerini hem aileni hem de bütün birikimini berbat edersin.

Kafa yedirecek bir soru

Devletimiz diyor ki:

17/25 Aralık milattır.

Bu tarihten önce yapılan Fetullahçılığa bir şey demeyiz.

Ama bu tarihten sonra yapılan Fetullahçılık suçtur.



Kafa yedirecek bir sorum var:



Eğer Fetullahçılar, 17/25 Aralık’taki malum girişimde bulunmadan 15 Temmuz’dadarbeye kalkışsalardı...



Milat ne olacaktı?