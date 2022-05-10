Ahmet Hakan: AK Parti taraftarları ürkmesin de ne yapsın?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anneler Günü paylaşımı görselinde başörtülü bir kadının yer almasına gelen yorumlara dikkat çekti.

Hakan, yazısının "AK Parti taraftarları ürkmesin de ne yapsın" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada anneler günü paylaşımı yaptı. Paylaşımda kullandığı fotoğrafta başörtülü bir genç kız da vardı.

Şöyle yorumlar:

- Fotoğrafta ille bir türbanlı yer alacak değil mi?

- Fotoğraf paylaşınca türbanlıların oylarını alacağını mı düşünüyorsun?

- Türbanlı olmasa olmaz mı?

- Başörtülüyle muhafazakâr mahalleye mesaj verme basitliği.

İmamoğlu’nun taraftar kitlesinin ruh halini yansıtıyor bu yorumlar.

Gelin, şimdi de Ali Babacan’ın dün gençlerle sohbet ederken söylediklerine kulak verelim.

Şöyle diyor Babacan: 'AK Parti’ye destek verenlerin önemli bir kısmı daha kötüsünden korktukları için destek veriyor. Temel haklar konusundaki kazanımları koruma güvenini vermemiz gerekiyor. İnsanların bu dönemde kazanılmış hakları kaybetmeyeceğini bilmesi lazım. Bundan emin olması lazım. Öyle konular var ki ekonomik krizle ölçemezsiniz. Diyelim ki dindar bir vatandaşın imam hatiplerle ya da başörtüsü meselesiyle ilgili hissiyatı... ‘Ekonomik kriz var, ben başka bir partiye oy vereyim’ demez. Bu konularda kendisini emin ve güvencede hissetmek ister.'

Yani Babacan diyor ki: 'Aman AK Parti seçmenini ürkütmeyelim. Yoksa kazanımlarının elden gideceğini düşünüp bize oy vermezler.'

Babacan doğru söylüyor ama kendisinin temel sorunu şurada: Ekrem İmamoğlu’nun başörtülü kadın fotoğrafı yayınlamasına bile tepkisel yakalaşan bu kitle, çok yakında Babacan’ı sopayla kovalayacak duruma bile gelebilir. Yani Babacan, akıl vermeyi bırakıp kendini kollasa çok daha akılcı davranmış olur."