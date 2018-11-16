Ahmet Hakan: AK Parti de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tatmin edici bir açıklama bekliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Keşke Yunan galip gelseydi", "10 Kasım'da 9'u 5 geçe kenefe gidin" diyen İslamcı yazarı Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti tartışılmaya devam ediyor.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP cephesinden yapılan açıklamalardan Erbaş'tan yeni bir açıklama beklendiği hissettiğini söyledi.

Hakan bugünkü yazısının ilgili bölümünde Erbaş'ın ziyareti hakkında şunları söyledi:

"Elimde bir veri yok. Yapılan açıklamalara, sorulara verilen cevaplara bakınca... Öyle hissediyorum ki...

AK Parti de bekliyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bir an önce etkili ve tatmin edici bir açıklama yaparak şu “kenef muhabbeti”nin son bulmasını..."