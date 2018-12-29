Ahmet Hakan: Ahsen TV'ci dangalak anlamayacak ama...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'Ahsen TV' adıyla çeşitli videolar paylaşan Bülent Yapraklıoğlu'nun Milli Piyango karşıtı bildiri dağıtmasına İslami açıdan bir teşhis koyamadığını imdadına Nihat Hatipoğlu'nun yetiştiğini söyledi. Hakan, "Ahsen TV’ci dangalak anlamayacak ama ben yine de söyleyeyim: İnsanlara günahı savundurtmak, günah işlemekten bile daha fena bir şey!" dedi.

Hakan'ın "Mahcup olamıyorsun ya... İşte asıl sorun bu Kenan!" başlığıyla (29 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Milli Piyango satıp ekmek parası kazanmaya çalışan vatandaşlara ve ondan bilet alan vatandaşlara kamera / mikrofonla yanaşıp...

“Haram bu haram! Alayınız yanacaksınız” demenin...

Nasıl tatsız bir iş olduğunu hissediyor, ancak İslami açıdan olaya bir teşhis koyamıyordum.

İmdadıma Nihat Hatipoğlu yetişti.

Nihat Hatipoğlu Hoca, Sabah gazetesinde dün yazdığı yazıda en doğru, en mükemmel, en isabetli teşhisi koymuş.

“Yapılan iş, insanları günahı savunur hale getirmekten başka bir şey değildir”diyor Nihat Hoca.



Evet! Evet!

Tam da budur.

Bu Ahsen TV’ciler, yaptıkları bu tür hareketlerle...

İnsanlarımıza günahı savundurtuyorlar.



Biliyorum, Ahsen TV’ci dangalak anlamayacak ama ben yine de söyleyeyim:

İnsanlara günahı savundurtmak, günah işlemekten bile daha fena bir şey!