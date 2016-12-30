Ahmet Hakan: 'Ahmet Şık' diye yazılır, her devrin mazlumu diye okunur

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'FETÖ' soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve savcılıktan atılan Zekeriya Öz'ün Gülen cemaatinin devletteki yapılanmasını konu alan çalışmaları nedeniyle tutuklattığı gazeteci Ahmet Şık'ın bu kez "propaganda, hakaret" gibi gerekçelerle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hakan, "Ahmet Şık diye yazılır. Her devrin mazlumu diye okunur" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Bulmuşlar gariban Noel Baba’yı" başlığıyla yayımlanan (30 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Çocuk tecavüzlerine tıs yok.

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Yalancılara ses yok.

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Şahsiyetsizlere laf yok.

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Vicdansızlara fiske yok.

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Mezhepçilik körükleyenlere tokat yok.

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Çıkarcılara yan gözle bakma yok.

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Her devrin adamlarına kaş kaldırma yok.

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Dilsiz şeytanlara hop deme yok.

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m Nefret körükleyenlere dur deme yok.

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Bulmuşlar gariban Noel Baba’yı...

Ha bire yumrukluyorlar da yumrukluyorlar.

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Aksakallı gariban bir ihtiyarı yumruklayarak yiğit olunmaz.

Aynaya bakma cesareti gösterebilmektir asıl yiğitlik.

Noktalı polemiğe beş noktada itirazım var

ABD Büyükelçiliği şöyle dedi:

“YPG’ye, PKK’ya silah vermiyoruz. Nokta.”

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şöyle dedi:

“Bugüne kadar ABD, YPG’ye silah vermiştir. Nokta.”

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Bu noktalı polemiğe şu beş noktada itirazım var:

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BİR: Bu ABD, daha önce YPG’ye silah yardımı yaptığını açıklamamış mıydı? Bu kadar da yalancılık olur mu yahu? Nokta.

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İKİ: ABD Büyükelçiliği’nin dengi Dışişleri Bakanı mıdır? Neden mütekabiliyet esas alınmıyor? Neden Büyükelçiliğe cevabı, daha alt düzey bir yetkili vermiyor? Nokta.

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ÜÇ: Eğer ABD, gerçekten de düşmanımıza silah veriyorsa ve bu çok netse... “Nokta” diyerek konu kapatılır mı? Nokta.

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DÖRT: Düşmanımıza silah yardımı yapan ülke, bizim müttefikimiz olmaya devam mı edecek? Böyle şey olur mu? Nokta.

*

BEŞ: Düşmanımıza silah yardımı yaptığından emin olduğumuz müttefikimize karşı, laf sokmaktan başka bir şey yapmayacak mıyız? Nokta.

AK Parti'ye soruyorum: Kılıçdaroğlu'ndan daha iyisini mi bulacaksınız?

AK Parti cephesinde öyle bir Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı hava estiriliyor ki...

Hiçbir şeyden haberimiz olmasa...

Sanacağız ki...

Kemal Kılıçdaroğlu gümbür gümbür geliyor.

*

Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde...

- Boş kaleye golleri atıyorlar.

- Etkili bir muhalefetin tadını unuttular.

- Radikal bir çıkışla karşılaşmıyorlar.

- Ezberleri bozulmuyor.

- Elleri hep gayet rahat...

- Alternatifsizliklerinin keyfini çıkarıyorlar.

*

Ama buna rağmen...

Varsa Kemal Kılıçdaroğlu...

Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu...

*

Ne istiyorlar bilmem ki...

Yoksa CHP’nin başında da Devlet Bey gibi bir lider mi görmek istiyorlar?

Ahmet Şık

Fetullah döneminde hapislerde yatırılan gazeteci Ahmet Şık, Fetullah’la savaş döneminde de gözaltına alındı.

*

Yani...

Ahmet Şık diye yazılır.

Her devrin mazlumu diye okunur.