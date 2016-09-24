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Ahmet Hakan: Ahmet Altan olayı soruşturmalardaki laçkalığı ortaya çıkardı

Ahmet Altan serbest bırakıldığı gün tekrar gözaltına alınmıştı

24 Eylül 2016 17:34

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi "subliminal mesaj vererek darbeye iştirak ettiği" iddiası 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla 12 gün gözaltında tutulduktan sonra önceki gün serbest bırakılan, ancak daha sonra savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınarak tutuklanan gazeteci-yazar Ahmet Altan hakkındaki 'Ahmet Altan olayının ortaya çıkardığı laçkalık' başlıklı yazısında "Eğer FETÖ soruşturmaları, bu türden laçkalıklarla yürütülüyorsa... Vay halimize!" dedi. 

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (24 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Ahmet Altan olayının ortaya çıkardığı laçkalık' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: 

AHMET Altan'ı gözaltına aldılar.

Günlerce gözaltında tuttular ve sorguladılar.

*

Altan’ı suçladıkları esas konu şuydu:

Subliminal darbe mesajı vermek...

*

Sonuç?

Adli kontrolle serbest bıraktılar.

*

Sonra?

Aradan sadece birkaç saat geçti.

Ve akılları başlarına geliverdi.

*

“Pardon! Pardon!” diyerek...

“Bu adamın asıl suçu subliminal değilmiş” diyerek...

“Bu adam Fetullah’ın kumpaslarının gazetesini çıkarmış” diyerek...

“Biz yanlış yapmışız, dalmışız” falan diyerek...

Ahmet Altan’ı yeniden gözaltına aldılar.

Ardından da tutukladılar.

*

Var ya...

Eğer FETÖ soruşturmaları, bu türden laçkalıklarla yürütülüyorsa...

Vay halimize!

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