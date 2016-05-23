Ahmet Hakan: Ahmet Altan efendi, burnundan kıl aldırmıyorsun, ülkeyi yönetsen Erdoğan'ı mumla aratırsın!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ile Ahmet Altan arasında Ergenekon davası süreci üzerinden bir süredir devam eden tartışma karşılıklı ağır ifadelerle devam ediyor. Bugünkü yazısında "Burnundan kıl aldırmıyorsun, 'Şurada da yanıldım birader' diyemiyorsun, bir kibir abidesisin" diyen Ahmet Hakan, "Ülkenin yönetimini ele geçirmiş olsan, sana 'Hatalısın' diyeni anasından doğduğuna pişman edersin. Ve Tayyip Erdoğan’ı bile mumla aratırsın" ifadesini kullandı.

Ahmet Altan, dün Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'te yayınlanan yazısında, "Lanet olsun sana Ahmet Hakan, algı operasyonu yapacağım diye ölülerin adını bile sömürdün! Bana 'intihara sürükledin' dediğin Yarbay Tatar’ın ismi Taraf’ta bir kez geçmedi!" demişti.

Ahmet Hakan'ın, "AK Parti kongresinden enteresan esintiler" başlığıyla yayımlanan (23 Mayıs 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Senin sorunun şu Ahmet Altan Efendi:

Burnundan kıl aldırmıyorsun, “Şurada da yanıldım birader” diyemiyorsun, bir kibir abidesisin, “Minnacık bir hatam bile yok” diye hava basıyorsun, yaptığın vicdansızlıklardan ötürü en küçük bir pişmanlık bile duymuyorsun, “Türkan Saylan’a yaptığım gerçekten de affedilir gibi değil” diyemiyorsun falan...

*

“Çok büyük doğrularımın yanında bazı küçük yanlışlar da yapmadım değil” deyip küçük bir “pardon” desen...

İş bitecek.

Ama sen buna bile yanaşmıyorsun.

*

Sen var ya sen...

Ülkenin yönetimini ele geçirmiş olsan...

Sana “Hatalısın” diyeni...

Anasından doğduğuna pişman edersin.

Ve Tayyip Erdoğan’ı bile mumla aratırsın.

"Hüseyin Gülerce işte bu yüzden yüzsüzdür"

- KENDİSİNİ 40 yıl Fethullah Gülen’e adamış bir insanın, çeşitli nedenlerle Fethullah Gülen’den soğumasını... ANLARIM.

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- Azılı bir Cemaatçinin “Cemaat’i ezecekler, arada ben de ezileceğim” diye korkup tırsmasını ve Cemaat’ten istifa etmesini...

ANLARIM.

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- 40 yıl Cemaatçilik yapan bir adamın, “Ben bu Cemaat’i 40 yıldır tanıyamamışım, çok ahmakmışım çok” demesini... ANLARIM.

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Böyle bir adamın...

Hiç utanıp sıkılmadan sağa sola “Vay Cemaatçi vay” falan diye çamur sıçratmaya kalkışması...

İşte bunu asla ve kata ANLAYAMAM.

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Hüseyin Gülerce denilen adamı “yüzsüz”, “arsız” ve “utanmaz” kılan tek sebep işte budur.