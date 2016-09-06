Ahmet Hakan: Ahmet Altan, Ahmet Davutoğlu’ndan daha delikanlı çıktı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Gürcan Balık'ın 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin olarak Davutoğlu'nun sessiz kalmakla suçladı. "Sizi Cumhurbaşkanı’ndan habersiz Pensilvanya’ya götürmek suçlamasıyla tutuklu" diyen Hakan, "Oysa siz Cumhurbaşkanı’nın konudan haberdar olduğunu söylemiştiniz. Bu durumda Gürcan Balık niye içeride ve siz neden susuyorsunuz?" diye sordu. "Ahmet Davutoğlu’dan gık bile çıkmadı, çıkmıyor" diyen Hakan, "Madem öyle, hükmünü vereyim; Ahmet Altan, Ahmet Davutoğlu’ndan daha delikanlı çıktı" ifadesini kullandı.

Hakan, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın “81 ilin emniyet müdüründen 74’ü Fetullahçı'ydı” açıklamasını eleştirmesiyle ilgili bir arkadaşından "Çarpıttın" uyarısı aldığını belirtti. Efkan Ala, 17-25 Aralık’tan sonra o temizliği yapmasaydı... 15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet’in destansı direnişi söz konusu olmayacaktı" görüşünü savunan Hakan, "Arkadaşım haklı. Özür dilerim Efkan Ala" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Ahmet Davutoğlu Ahmet Altan kadar olamadı" başlığıyla yayımlanan (6 Eylül 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Ahmet Altan'a şöyle demiştim:

“Sen gazetenin yayın yönetmenisin. Gazetende yayınlanan haberlerin asıl sorumluluğu sende... Buna rağmen sen niye dışarıdasın, Mehmet Baransu niye içeride?”

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Ahmet Altan, çok doğru bir tavır koydu bu eleştiri karşısında.

Dedi ki:

“Çoluk çocuğu bırakın... O haberleri ben yayınladım. Benimle hesaplaşın.”

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Ahmet Davutoğlu’na günlerdir soruyorum:

“Özel Kalem Müdürünüz Gürcan Balık, sizi Cumhurbaşkanı’ndan habersiz Pensilvanya’ya götürmek suçlamasıyla tutuklu... Oysa siz Cumhurbaşkanı’nın konudan haberdar olduğunu söylemiştiniz. Bu durumda Gürcan Balık niye içeride ve siz neden susuyorsunuz?”

*

Ahmet Davutoğlu’dan gık bile çıkmadı, çıkmıyor.

*

Madem öyle... Hükmümü vereyim:

Ahmet Altan, Ahmet Davutoğlu’ndan daha delikanlı çıktı.

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NOT: Ahmet Altan’a yönelik tüm eleştirilerimin hâlâ geçerli olduğunu belirtmeme bilmem gerek var mı?

Özür dilerim Efkan Bey

“Efkan Ala’yı eleştir ama doğru yerden eleştir” dedi bir arkadaşım.

“Neden böyle diyorsun” diye sordum.

Şunları söyledi:

*

- Sen de tıpkı başkaları gibi Efkan Ala’nın “81 ilin emniyet müdüründen 74’ü Fetullahçı” açıklamasını çarpıttın.

- Efkan Ala, o açıklamasında “17-25 Aralık’tan sonra göreve geldiğimde 81 ilin emniyet müdüründen 74’ü Fetullahçıydı. Biz, her türlü itiraza rağmen süratle onları temizledik” dedi.

- Efkan Ala, 17-25 Aralık’tan sonra o temizliği yapmasaydı... 15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet’in destansı direnişi söz konusu olmayacaktı.

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Arkadaşım haklı.

Özür dilerim Efkan Ala.