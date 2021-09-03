Ahmet Hakan: Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Afgan mültecilerin Türkiye’ye gelme endişesi üzerine bizim memlekette bazıları, 'Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak' diye telaşlanıyorlar. Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim. Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki! Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Olsa olsa şöyle şeyler olur: Önce gizli sonra açıktan Aleyna Tilki dinlerler. Başlangıçta bir iki mırın kırın etseler de kafelere falan dadanırlar. Burkayı yumuşatıp başörtüsüne doğru yol alırlar. Nargile içip keyif yaparlar. Abdi İpekçi Caddesi’nde turlamaya özenirler. Selfie çektirmeye merak sararlar. Sizin yaşadığınız hayat, onların yaşadıkları hayatı hallaç pamuğu gibi dağıtır yani. Onlar korksun. Siz niye korkuyorsunuz ki?" düşüncesini dile getirdi.