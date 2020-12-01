Ahmet Hakan: Acun Ilıcalı'yı "Bir şans daha verseydiniz Uğur Deniz'e ne olurdu" diye aradım, Acun üç mesaj verdi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, geçmişteki tweetleri nedeniyle Masterchef yarışmasından elenen Uğur Yılmaz Deniz için yapımcı Acun Ilıcalı'yı aradığını yazdı.

Hakan, "Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik. Bu tweet’ler ortaya çıktıktan sonra... Acun Ilıcalı, Uğur’u diskalifiye etti yarışmadan. Ve fakat diskalifiyenin gerçekleştiği programda Uğur, kendisini öyle güzel ifade etti ki. Herkes etkilendi." görüşünü savundu.

Hakan, "Yıllar önce attığı o tweet’leri, ergenlik döneminin affedilmez hataları olarak niteledi... İçten bir pişmanlık sergiledi. Tepkileri anlayışla karşılayan bir edası vardı. Cemil Çiçek’in gündeme getirdiği tabirle 'tevbe-i nasuha' yoluna başvuruyordu. Herkes gibi ben de çok etkilendim bu samimi pişmanlıktan. Hemen Acun’u aradım. Dedim ki: 'Bu denli pişman olmuş birine kıymasaydınız. Bir şans daha verseydiniz. Ne olurdu?" ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Acun, şu üç mesajı verdi:

"Bir: Uğur’un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık.

İki: Uğur’u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur’un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık.

Üç: Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım. Adam haklı abiler. Dağılabiliriz."