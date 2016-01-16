Ahmet Hakan açıkladı: Erdoğan'ın uçağına binecek mi?

1 Kasım seçimi sonrası bazı kesimler tarafından AKP'ye yakın bir çizgide yazılar kaleme almakla eleştirilen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bana 'döndü' derler, bana 'korktu' derler diye doğru bildiklerimi söylemekten asla çekinmeyeceğim" dedi. "Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim" diyen Hakan, "Tarafgirlikten kalpleri kör olmuşlara teslim olmayacağım" ifadesini kullandı.

Hakan'ın Hürriyet'te "Dönmek üzerine bir manifesto" başlığıyla yayımlanan (16 Ocak 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Bana "döndü" derler, bana "korktu" derler diye doğru bildiklerimi söylemekten asla çekinmeyeceğim.

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- Yeri gelip aynı konularda Tayyip Erdoğan’la düşüncelerimiz örtüştüğünde... Bunu yüksek sesle ifade etmekten kaçınmayacağım. Örtüşmediğinde eleştiri hakkımdan feragat etmeyeceğim.

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- Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim.

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- Devlet yapınca “katil devlet” diye haykırıp PKK yapınca suspus olmayacağım.

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- Bir tarafın mahalle baskısından kurtulup başka bir tarafın mahalle baskısının boyunduruğu altına girmeyeceğim.

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- Tetikçi müptezellerle mücadelemden milim geri atmayacağım.

- Haksızlık karşısında asla dilsiz şeytan olmayacağım.

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- Aynı anda hem Erdoğan’ın, hem Bahçeli’nin, hem Demirtaş’ın hedefi haline gelmekten asla çekinmeyeceğim.

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- Akademisyenler Bildirisi’nin hem sorunlu taraflarına işaret edeceğim, hem de akademisyenlerin düşünce özgürlüğünü savunacağım.

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- Tarafgirlikten kalpleri kör olmuşlara teslim olmayacağım.

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- Ve ben işte bu yoldan asla dönmeyeceğim.

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