Ahmet Hakan: Acaba Melih Bulu, bu süreç içinde bir anlık da olsa hiç “Çekip gideceğim buralardan” demiş midir?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından bir ayı aşkın süredir protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu’ya yönelik olarak, “Acaba, bu süreç içinde bir anlık da olsa hiç ‘Çekip gideceğim buralardan’ demiş midir?” diye sordu.

Hakan yazısında, “Boğaziçi çok acayip bir üniversite, bir kültürü var’ dendikçe... Acaba başka üniversitelerin mensupları ne hissediyordur?” düşüncesini dile getirdi.