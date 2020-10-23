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Ahmet Hakan: Acaba Kemal Bey son zamanlarda biraz fazla mı Millî Gazete okuyor?

"Erbakan Hoca’nın en meşhur lafını da kullanın Kemal Bey, mukaddesatçı sağa şık bir selam daha çakmış olursunuz"

23 Ekim 2020 07:39

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın sıklıkla kullandığı "Hak geldi, batıl zail oldu" sözünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediğine dikkat çekti. Hakan, "Acaba Kemal Bey, terminolojiyi nereden öğrenmiş olabilir? Temas içinde olduğu Temel Bey’den mi? Yoksa son zamanlarda biraz fazla mı Millî Gazete okuyor?" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Madem Kemal Bey, Erbakan tarzına merak sardı.O zaman kendisine bir tüyo vereyim...Erbakan Hoca’nın en meşhur cümlelerinden biri de şudur: 'Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.' Bunu da kullanın isterseniz Kemal Bey. Mukaddesatçı sağa şık bir selam daha çakmış olursunuz." ifadesini kullandı. 

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