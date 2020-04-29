Ahmet Hakan: 65 yaş üstü için talebimiz karşılık görmedi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü için kısıtlı süre sokak serbestisi getirilmesi talebinin karşılık görmediğini dile getirdi.

Hakan, "Cumartesi-pazar belli bir süre aralığında bakkal ve marketlerin açık olmasını ve böylece okurlarımızın gazetelerine rahatlıkla ulaşmalarının yolunun açılmasını defalarca talep ettik. Ama talebimiz karşılık görmedi." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "65 yaş üstü büyüklerimiz evlerde bunaldılar. Hiç değilse sokağa çıkma yasağı günlerinde 65 yaş üstü büyüklerimize kısıtlı bir sürede de olsa sokağa çıkma serbestisi getirilse diye defalarca talep ettik. Ama bu talebimiz de karşılık görmedi." ifadesini kullandı.

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