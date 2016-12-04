Ahmet Hakan: 300 dolar ve fazlasını bozduranlara aylık bağlansın, otobüsler bedava olsun!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Tekrar tüm milletime sesleniyorum. Yastığının altında ne varsa gel bunu altına yatır, gel TL’ye yatır. Piyasayı bununla düzenleyelim" açıklamasıyla ilgili olarak "Dolarını bozdurmayanlara dava açılsın. Dolar basıp piyasaya sürülsün. 300 dolar ve fazlasını bozduranlara aylık bağlansın. 300 dolar ve fazlasını bozdurduğuna dair belge getirenlere bir ay belediye otobüsleri bedava olsun" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Sizdeki dalgalanma, dolardaki dalgalanmayı bile ezdi geçti" başlığıyla yayımlanan (4 Aralık 2016) yazısı şöyle:

En başta...

“Dolar... Dolsa ne olur, dolmasa ne olur” dediniz.

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Biraz daha artınca...

“FETÖ operasyon çekiyor” dediniz.

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Biraz daha artınca...

“Dünyanın her yerinde artıyor, normaldir bu” dediniz.

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Biraz daha artınca...

“Trump koltuğuna otursun, her şey düzelir” dediniz.

Biraz daha artınca...

“Acil tedbirler alacağız” dediniz.

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Biraz daha artınca...

“İşlemlerimizde Türk Lirası’na geçiyoruz” dediniz.

En sonunda 3.50’yi geçince...

“Ey ahali... Boz dolarını” demeye başladınız.

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Kısacası...

Sizdeki dalgalanma, dolardaki dalgalanmayı bile ezdi geçti.

Dolara karşı da Yenikapı ruhu

Nasıl 15 Temmuz sonrası sadece kendi taraftarlarınızın dayanışmasıyla yetinmeyip tüm ülkenin bütünlüğünü gözeterek bir “Yenikapı ruhu” çıkarmaya çabaladıysanız...

Doların alıp başını gitmesi karşısında da...

Benzer bir çaba içine girmeniz şart.

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Yoksa ülkenin yarısı “hepimiz aynı gemideyiz” derken diğer yarısı “bizim gemi başka gemi” diyebilir ki...

Bu durum doların yükselmesinden bile daha tehlikelidir.

Önceki hükümetlerin kafası hiç çalışmıyormuş

Eskiden ekonomik kriz çıktığında...

Hükümet yetkilileri... Atılan yazarkasarları, esnaf öfkesini, tepki manşetlerini, işadamlarının haykırışlarını falan sessizce kabullenip içlerine kapanırlardı.

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Birinin bile aklına...

- “Bize operasyon çekiyorlar” demek...

- “Dış mihraklar büyümemizi istemiyorlar” demek...

- “Bizim hiç kabahatimiz yok, bütün suç dış güçlerin” demek...

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Şimdikilerin ise kafa zehir gibi çalışıyor:

Hem krizi dış güçlere bağlıyorlar hem de azıcık homurdananı bile vatan haini ilan ediyorlar.

Bir türlü akla gelmeyen çılgın dolar önerileri

- Dolarını bozdurmayanlara dava açılsın.

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- Dolar basıp piyasaya sürülsün.

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- 300 dolar ve fazlasını bozduranlara aylık bağlansın.

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- 300 dolar ve fazlasını bozdurduğuna dair belge getirenlere bir ay belediye otobüsleri bedava olsun.

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- Ekonomi Bakanlığı televizyonlarda “Boz dolarını” diye kamu spotları yayınlasın.