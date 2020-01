Ahmet Hakan: 28 Şubat'ta medya askeri kışkırttı

Gazeteci-yazar Ahmet Hakan Coşkun, "28 Şubat'ta direnen bir televizyon kanalının görünen yüzü olarak ithamlara maruz kaldım ama bugün de kalıyorum" dedi. 28 Şubat'ın medya tarafından askerlerin kışkırtılmasıyla olmadığını belirtti: "Askerler zaten kışkırmış durumdaydılar. Bu işi onlar başlattılar."

AK Parti İstanbul Milletvekili Nimet Baş başkanlığında toplanan TBMM Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Ahmet Hakan Coşkun, 28 Şubat'ta tutumu nedeniyle hedef haline geldiğini, bugün de AK Parti'ye yönelik eleştirel bakış sergilediği için ''askerlikten kaçtı'' şeklinde, mahkeme kararına rağmen, hakkında 42 yazı yazıldığını ifade etti.

''28 Şubat'ta direnen bir televizyon kanalının görünen yüzü olarak ithamlara maruz kaldım ama bugün de kalıyorum'' ifadesini kullanan Coşkun, ''Medya güçlünün yanında hizalanır. O dönemde de öyleydi, bu dönemde de böyle. Yargımız, üniversitelerimiz, bürokrasimiz, güç kimdeyse onun yanında hizalanırlar'' dedi.

28 Şubat'ın medya tarafından askerlerin kışkırtılmasıyla olmadığını belirten Coşkun, ''Askerler zaten kışkırmış durumdaydılar. Bu işi onlar başlattılar'' diye konuştu.

Çevik Bir'in suç duyurusu yazılarıyla iki kez ağır ceza mahkemesinde yargılandığını anımsatan Coşkun, ''28 Şubat rant dağıtımı için yapılmamıştır. Askerler bunu banka yönetim kurulu üyesi olmak için yapmadılar. Ancak bu durum, bunun doğal sonucuydu'' dedi.

Necmettin Erbakan'ın direnmeyi, rest çekmeyi ve istifa etmeyi düşünmediğini ifade eden Coşkun, ''Keşke rest çekseydi, istifa etseydi'' diye konuştu.

Coşkun, o dönemde ABD ve AB'den demokrasiye dikkati çeken bir açıklama gelmediğini vurgulayan, ''İlkesiz davrandılar, tepki göstermediler. Süreci, imalı da olsa desteklemiş oldular'' dedi.

Coşkun'un ''Darbelerle baş edebilmemiz için bütün toplum kesimlerin üzerinde anlaşacakları bir demokrasiyi tesis etmemiz gerekiyor. Yoksa bu tür araştırmalar rövanşa dönüşüyor. Dün yapılanlar araştırılıyor, yarın da bu dönemi araştıracaklar ve anlamaya çalışacaklar'' sözlerine Komisyon Başkanı Baş, ''Biz de gelir anlatırız'' karşılığını verdi.

Medya yapısı değişmeli

Gazeteci Yazar Avni Özgürel, düne göre azalmış olmasına rağmen ''Türkiye'de artık darbe olmaz'' denilemeyeceğini, ''her an her şeyin olabileceğini'' söyledi.

''Yeniden darbe olmaması sizlere, hepimize bağlı'' ifadesini kullanan Özgürel, ''AK Parti iktidarı döneminde sermaye yapısı değişti, siyasi yapı değişti, yargıda önemli değişiklikler oldu. Ancak Türkiye'de bu medya yapısı değişmiyor. Bunun AK Partililik ile ya da karşıtlığıyla alakası yok. Üslup, zihniyet, gazetecilik anlayışı açısından söylüyorum. Bu yapı değişmeli'' diye konuştu.

Özgürel, ''28 Şubat'ın temelinde yatan önemli sebeplerden birisi, Erbakan'ın geliştirdiği havuz sistemidir'' dedi.