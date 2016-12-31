Ahmet Hakan: 2016'nın kahramanı laikçi teyzeler, fiyaskosu Ahmet Davutoğlu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2016 yılının son günündeki yazısında geride kalan senenin "fiyasko"larını ve "kahraman"larına dair kişisel derlemesini yaptı. Hakan, yılın "fiyasko"ları arasında başbakanllığı 11 ay süren Ahmet Davutoğlu hakkanda "Suriye’deki fiyaskonun tamamen üzerine kalması ve bu durumu sessiz sedasız kabullenivermesi nedeniyle..." ifadesini kullanırken 2016'nın kahramanlarından birinin "laikçi teyzeler" olduğunu belirterek "Onca mürekkep yalamış afili profesörlerden, ciltlerce kitaplar yazmış kasım kasım kasılan analizcilerden, 'her şeyi biz biliriz' edasıyla dolaşan liberal demokrat yazarlardan çok daha fazla öngörülü olduklarını kanıtladılar" görüşünü savundu.

Davutoğlu IŞİD için 'öfkeli çocuklar' dedi mi?

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (31 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Yılın fiyaskoları' başlıklı yazısı şöyle:

YENİKAPI RUHU

Doğmadan ölmesi, belirmeden kaybolması, gelmeden gitmesi, varken yok olması, elle tutulurken kayıvermesi nedeniyle...

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JET FADIL

Türkiye’nin hem sekülerlik günlerinde hem de muhafazakârlık döneminde dolandırıcılıktan hapse düşmesi nedeniyle...

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E-KİTAP

Baskıdan yeni çıkmış kitap kokusunun muhteşem çekiciliğini bir türlü mağlup edememesi nedeniyle...

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AHMET DAVUTOĞLU

Suriye’deki fiyaskonun tamamen üzerine kalması ve bu durumu sessiz sedasız kabullenivermesi nedeniyle...

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SAMSUNG

Resmen ve alenen patlayan telefonlar üretmesi ve ürettiği telefonları telaşla toplatmak durumunda kalması nedeniyle...

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MERAL AKŞENER

Çok kısa bir süre içinde “kurtar bizi abla”dan “ismi neydi unuttum”a evrilmesi nedeniyle...

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HALUK BİLGİNER

Yılın hakikaten en fiyasko ve en dandik filmi olan Ben-Hur’da sadece figüratif bir unsur gibi kullanılması nedeniyle...

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MELİH GÖKÇEK

2016 yılında da ergen bir ak trolden bile daha fazla performans göstermesi ve daha fazla mesai yapması nedeniyle...

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ÖZGÜR SURİYE ORDUSU

Bunca çabaya, bunca paraya, bunca desteğe rağmen bir türlü esaslı bir mukavemet gücü olamaması nedeniyle...

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ORHAN PAMUK

2016 yılı boyunca yaptığı az sayıdaki özgürlük ve demokrasi çıkışlarına zerre kadar önem atfedilmemesi nedeniyle...

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OBAMA

Giderayak ardında hoş bir seda bırakmaması ya da bırakamaması, yani esaslı bir düş kırıklığı olması nedeniyle...

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İSTANBUL TRAFİĞİ

“Günün üç buçuk saatini trafikte geçirmek” diye bir sorunsalı çok ciddi bir biçimde gündemde tutması nedeniyle...

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BÜLENT ARINÇ

FETÖ konusunda yaptığı “bana ahmak diyebilirsiniz” açıklaması ve tartışmalı özgül ağırlığını sıfırlaması nedeniyle...

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LİBERALLER

AK Parti’ye gülücükler atarken bir anda kendilerini “iflah olmaz Tayyip Erdoğan düşmanı” olarak bulmaları nedeniyle...

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CELAL KILIÇDAROĞLU

Yılın son günlerinde yaptığı pespaye çıkışlarla “evlat olsa eldivensiz sevilmez” durumuna gelmesi nedeniyle...

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BURHAN KUZU

Tam istediği gibi bir başkanlık sistemi yerine pek istemediği gibi bir cumhurbaşkanlığı sistemine fit olmak durumunda kalması nedeniyle...

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MERYEM UZERLİ

Oynadığı dizilerin bir türlü “tutmaması” nedeniyle...

2016’da kişisel yenilikler

İKİ haftalığına vegan olmaya çalıştım.

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Üç gün yoga, beş gün pilates yaptım.

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83 adet polisiye roman okudum.

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Dizi tiryakisi oldum.

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Höşmerime dadandım.

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“Uçun kuşlar uçun” şarkısına kulak verdim.



TAVLA

ALLAH razı olsun tavlayı icat edenlerden.

Kendileri sayesinde...

2016 yılını...

Bütçe fazlası vererek kapattım.

Yılın gazetecisi Nilüfer Demir

DOĞAN Haber Ajansı Muhabiri Nilüfer Demir’in çektiği “kıyıya vuran çocuk cesedi” fotoğrafı, Suriyeli mülteciler dramını en iyi yansıtan fotoğraf karesi oldu.

“Bir fotoğrafla dünya nasıl sarsılır” sorusuna okkalı bir cevap verdi o fotoğraf.

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Dünyayı sarsan o fotoğrafı çeken Nilüfer Demir, yılın gazetecisidir. Nokta.

İşte yılın şarkısı bu

BOŞ verin Bağdat’ı falan...

2016’nın en iyi şarkısı...

“İmera” adlı grubun seslendirdiği Mustafa Cihat’ın “Emri Olur” şarkısıdır.

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Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’nin hikâyesinden esinlenerek yazılan bir şarkı bu...

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Sözleri şöyle:

“Taş bassın yerime dedi gönlüne/Emrin olur başım gözüm üstüne/Bakmasın demiş bir daha yüzüme/Emrin olur inansın bu sözüme/Anmasın demiş adımı diline/Vay ben ölem atın toprak üstüme.”

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Yılın şu son gününde hadi bulun şarkıyı ve dinleyin.

“Allah razı olsun” diyeceksiniz.

2016’nın kahramanları

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Suriye’yi, Irak’ı, mezhep çatışmalarını, FETÖ’yü falan görünce... Değerini yeterince bilemediğimiz için kendisinden bin bir özürler diledik, kendisine benzemeyen heykellerine bile sempati besledik, laf edenlere laf ettik falan...

LAİKÇİ TEYZELER

Onca mürekkep yalamış afili profesörlerden, ciltlerce kitaplar yazmış kasım kasım kasılan analizcilerden, “her şeyi biz biliriz” edasıyla dolaşan liberal demokrat yazarlardan çok daha fazla öngörülü olduklarını kanıtladılar.

2016’da da kazandılar

DOLAR

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Ali Ağaoğlu

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Acun

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TOKİ