Ahmet Hakan: 1920’lerde, 1930’larda yapılan yanlışların aynısını tekrar mı edeceksiniz?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, iktidara yakın çevrelerin dile getirdiği "Atatürk de, İsmet İnönü de yapmıştı. 1920'lerde de yapılmıştı" söylemini hatırlatarak, "Ne yani? 1920’lerde, 1930’larda yapılan yanlışların aynısını tekrar mı edeceksiniz?" diye sordu. "Hem madem aynısını yapacaktınız, ne diye hayatınızı o dönemleri kıyasıya eleştirmekle geçirdiniz ki" ifadesini kullandı.

Hakan, Meclis'teki kavga görüntülerine ilişkin olarak, "CHP’nin işi zorbalığa vardırması nedeniyle AK Parti, gerçekten rahaaaat bir nefes almış durumda" görüşünü savundu.

Hakan'ın Hürriyet'te "1930’lardan örneklerle 2010’ları şekillendirmek" başlığıyla yayımlanan (14 Ocak 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

Yıl olmuş 2017...

Ülkede yapılan esaslı değişiklikler...

Hâlâ...

- Ama aynısını İsmet Paşa da yapmıştı.

- Ama aynısını Atatürk de yapmıştı.

- Ama aynısı 1920’lerde de yapılmıştı.

Denilerek savunuluyor.

*

- Hadi 1920’lerin, 1930’ların olağanüstü koşullarını unutalım.

- Hadi 1920’lerde, 1930’larda dünyada neyin geçerli olduğunu da unutalım.

Ne yani?

1920’lerde, 1930’larda yapılan yanlışların aynısını tekrar mı edeceksiniz?

*

Hem madem aynısını yapacaktınız...

Ne diye...

Hayatınızı o dönemleri kıyasıya eleştirmekle geçirdiniz ki...

*

Yoksa siz “Aynısını başkaları yaparsa sorun olur, ben yaparsam sorun olmaz”diyenlerden misiniz?

CHP ne yapıyor?

Vuruyor, kırıyor, yumruk atıp kaçıyor, yaralıyor falan.

Böylece tam da AK Parti’nin arayıp da bulamayacağı bir ortamın oluşmasına enfes bir katkı sunmuş oluyor.

*

İşte bakın:

Artık getirilen değişikliklerin mahiyeti yerine hangi CHP’linin hangi AK Partili milletvekilini ısırdığını tartışıyoruz.

*

CHP’nin işi zorbalığa vardırması nedeniyle...

AK Parti, gerçekten rahaaaat bir nefes almış durumda.

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