Ahmet Hakan: “13 şehidin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır” diye açıklama yapmak her şeyden önce ayıptır 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitlerine yönelik olarak yaptığı, "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklamasını eleştirdi. Hakan, "13 şehidin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diye açıklama yapmak her şeyden önce ayıptır" görüşünü savundu.

Hakan, "Kimdir 13 şehidin sorumlusu? Katil kimdir? Tabii ki tetiği çeken alçaktır. Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır. Tabii ki 'vur' emri verenin bağlı olduğu örgüttür. Tabii ki örgütün uzantılarıdır. Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir. Silahsız masum 13 insanımızı, kafalarına kurşun sıkarak öldüren ve öldürtenler kabak gibi ortadayken '13 şehidin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diye açıklama yapmak. Her şeyden önce ayıptır. Önce katile 'katil' diyeceksin. Sonra katilin örgütünü adını vererek lanetleyeceksin. Ardından katilin siyasal uzantılarına bir-iki laf edeceksin." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

"Ancak bunları hakkıyla yaptıktan sonra... 'İktidarın sorumluluğu' meselesine geçebilirsin. Tetiği çekene, tetiği çektirene, tetiği çektirenin siyasal uzantısına tek harf bile etmeden... Sorumluluğun tamamını iktidara yüklersen... Bu yaptığına muhalefet denmez. En hafif tabirle... Ayıp etmek denir."

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