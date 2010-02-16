Ahmet Ertürk Köşk'e çıkıyor

T24 - Eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ekonomi başdanışmanlığı görevine getirildi.





Eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk Köşk’te Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığı iş görüşmesinin hemen ardından Bugün Gazetesi'nin sorularını yanıtlarken, “Bundan sonra kamu görevimizi Cumhurbaşkanlığı’nda yürüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ekonomi konularında danışmanlık yapacağız” dedi.



Ertürk, görevin resmen ne zaman başlayacağına ilişkin sorumuza da “Kararımızı verdik. Ancak işe resmen başlayabilmek için bazı bürokratik prosedürlerin yerine getirilmesi, resmi işlemlerin tamamlanması gerekiyor. O süreç tamamlanınca imzamızı atıp işimizin başında olacağız” diye konuştu. Küresel kriz ve Türkiye ekonomisine etkileri konusundaki düşüncelerini sorduğumuz Ertük, bu sorumuzu yanıtsız bırakırken, “Ekonomideki iç ve dış gelişmeleri çok yakından izledik. İşimizin gereği olarak ekonomiye odaklandık” dedi. Ertürk, bugüne kadarki iş hayatını ağırlıklı olarak İstanbul’da sürdürdüğüne işaret ederken, daha önce kısa süreli bir SPK üyeliği için Ankara’da bulunduğunu, bundan sonra ise Ankara’da olacağını söyledi.





Özelden teklif



Ertük, TMSF başkanlığı görev süresinin bitimine yakın ve sonraki dönemde kamuda alternatif görevler ile özel sektörden çok sayıda teklif aldığını açıkladı. Ertürk, “Güzel teklifler geldi. Ancak kararımızı bu yönde kullandık. Detayların önemi yok” dedi.







