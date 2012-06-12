Ahmet Er: Türkeş, Menderes ve arkadaşlarının asılmaması için mektup yazdı

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara





27 Mayıs darbesini yapan subaylardan Milli Birlik Komitesi (MBK) üyesi Ahmet Er, evinde ziyaret ettiği Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’na, “Biz 14’ler kültür hareketiydik. Darbeye istemeden alet olduk” dedi. Alpaslan Türkeş’in Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılmaması için dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e bir mektup yazdığını söyledi. Mektubun bir örneğini milletvekillerine dağıttı. Ahmet Er, Said Nursi’nin merak edilen mezar yeri konusunda da, “İçişleri Bakanlığı’na bakılmalı” yanıtı vererek kayıtların olabileceğine dikkat çekti.

Ahmet Er, Alpaslan Türkeş’in Adnan Menderes ve arkadaşlarının İsviçre’ye sürgüne gönderilmesi için Cemal Gürsel’le görüşüp mutabakata vardıklarını anlattı. MBK’nin tasfiyesinden sonra bu projenin rafa kaldırıldığını söyledi.



‘Darbeyi istemezken darbeye alet olduk”



Meclis Darbeleri Araştırma Alt Komisyonu, sağlık sorunları nedeniyle Ahmet Er'i, Manisa'nın Akhisar İlçesi'ne bağlı Sünnetçiler köyündeki evinde dinledi. Er, darbe yapmak istemediklerini, ama bunun içine itildiklerini söyledi. İktidarın Demokrat Parti’nin elinde alınıp İsmet İnönü’ye verileceğine ilişkin duyumlar geldiğini anlatan Er, İnönü’nün Yunan klasiklerini çevirdiğini, Yunan bayrağı giyen çocuklara tören yaptırdığını duyulan tepkinin gerekçesi olarak aktardı.



Toplantılara 3-4 tabanca ile katıldık



Ahmet Er, can güvenliği gerekçesiyle MBK toplantılarına 3-4 tabanca ile katıldıklarını anlattı. “14’ler olarak hiçbir dış ülke ile bağlantımız yoktu” diyen Er, daha sonra tasfiye edildiklerini ve kendisinin Libya’ya sürüldüğünü anlattı.