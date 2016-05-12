Ahmet Davutoğlu yüksek yargı başkanlarıyla buluştu

AKP'nin 22 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği 2. Olağanüstü Kongresi'nde görevini devredecek olan Başbakan Ahmet Davutoğlu, yüksek yargının başkanlarıyla bir araya geldi
Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen yemeğe, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu, Askeri Yargıtay Başkanı Tuğamiral Ahmet Zeki Liman, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan ve Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu katıldı.
Yemeğe, yurt dışında bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit katılmadı. Basına kapalı gerçekleştirilen yemek, yaklaşık 1,5 saat sürdü.