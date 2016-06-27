Ahmet Davutoğlu yeni kitabını 11 saat boyunca imzaladı

62., 63., 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı Ahmet Davutoğlu görevinden ayrılmasından kısa bir süre sonra çıkardığı 'Medeniyetler ve Şehirler' adlı kitabının imza gününde İstanbullularla bir araya geldi. Davutoğlu'nun yeni kitabına ilgi yoğundu. Beyazıt Meydanı'nda gerçekleşen imza gününde Davutoğlu 11 saat boyunca yeni kitabını imzaladı.

Okurlarıyla sohbet eden ve bol bol fotoğraf çektiren Davutoğlu kitaplarını imzalamaya ara verdiği bir zamanda gazetecilere kitabın içeriğiyle ilgili bilgi verdi soruları yanıtladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, sizce Brexit depremi (İngiltere'nin AB'den çıkması) Türkiye'nin AB üyelik sürecini nasıl etkiler şeklindeki sorusuna Ahmet Davutoğlu, "Şimdi o konulara gerçekten girmeyelim. İnşallah bunları konuşacak daha çok imkanımız olacak. Ama bunlar son derece önemli, yakından takip ettiğimiz gelişmelerdi. Bundan sonra da gerek Türkiye'nin gerek Avrupa'nın gerekse uluslararası sistemin ve geleceğin belirlenmesi adına önemli gelişmeler. İnşallah bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi zamanla yaparız" diye cevap verdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından da kitap imzalamaya devam etti.