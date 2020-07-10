Ahmet Davutoğlu: Tunceli’de dağ keçilerinin avlanılması için ihale kararı kabul edilemez

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü'nün, Tunceli’de kutsiyet atfedilen ve “Hızır’ın davarı” olarak kabul edilen dağkeçilerini avlatmak için açtığı ihaleye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tepki gösterdi.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Doğanın dengesini bozmayın. Tunceli’de dağ keçilerinin avlanılması için ihale kararı kabul edilemez. Doğanın gerçek sahiplerine zarar vermeyin, onların yaşam alanlarına dokunmayın'' dedi.

Sosyal medyada açılan #DağKeçilerineDokunma etiketi altında tepki gösterenler arasında Rize Fındıklı ve Artvin Borçka Belediyeleri de yer aldı.

Fındıklı Belediyesi, ''Dağ keçilerini öldürmek için açılması planlanan ihale iptal edilmelidir. Öldürmenin sporu olmaz. #DağKeçilerineDokunma'' şeklinde tepki gösterirken; Borçka Belediyesi, ''Resmî bir kurumu temsil ediyor olsak da bu cümleyi kurmak zorundayız!.. ALLAH BELANIZI VERSİN! #DağKeçilerineDokunma #YabanHayatınaDokunma'' ifadelerini kullandı.

Her Yer Kazdağları Twitter hesabı da ''Avcılığın sezonu, sporu, turizmi, İHALESİ OLMAZ! Avcılık derhal yasaklanmalı, yaban koruma altına alınmalıdır! Canımız #DağKeçilerineDokunma'' diyerek tepki gösterdi.

TIKLAYIN: Bakanlık, Tunceli'de dağ keçilerini avlatmak için ihale açmış

Bakanlığın 17 dağ keçisinin öldürülmesinin planlandığı ihaleyi 13 Temmuz günü yapacağı öğrenildi.