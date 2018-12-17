Ahmet Davutoğlu, Tokat'ta cenaze törenine katıldı

İbrahim UĞUR/REŞADİYE (Tokat), (DHA) - ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır\'ın vefat eden annesi Telli Çakır için Tokat’ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen cenaze namazına katıldı.

26’ıncı dönem Ak Parti Tokat Milletvekili, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Coşkun Çakır’ın annesi Telli Çakır, cumartesi günü yaşama veda etti. Çakır için Reşadiye ilçesindeki Merkez Camii\'nde öğleyin kılınan cenaze namazına Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanısıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Telli Çakır, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Güvendik köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazının ardından Ahmet Davutoğlu, Çakır\'ın yakınlarına taziyede bulundu.



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