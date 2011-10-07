Ahmet Davutoğlu: Suriye'yle savaşa da hazırız

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki iç karışıklığın Türkiye için bir tehdit oluşturduğu durumda "savaş" da dahil olmak üzere her senaryoya hazırlıklı olduklarını söyledi.





Davutoğlu bu açıklamaları Kanal D'de yayınyalanan Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında yaptı.



Son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bakan Davutoğlu, İsrail ile yaşanan Mavi Marmara krizine yönelik "Haklıyız, haklı olduğumuz konuda da milletimizin haklarını sonuna kadar savunuruz" dedi.





'Savaş dahil her seneryoya hazırız'

Suriye'deki gelişmelere değinen Bakan Davutoğlu, Suriye'deki iç karışıklığın Türkiye için bir tehdit oluşturduğu durumda "savaş" da dahil olmak üzere her senaryoya hazırlıklı olduklarının altını çizdi.





'İhale zaten bizdeydi'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

Kamuoyunda bazı provakatif yaklaşımlar var. Sanki Türkiye Batı bloku adına Suriye'ye bir gündemin parçasıymış gibi davranılıyor. İhale bize kaldı demek doğru olmaz. Çünkü bölgenin ihalesi zaten bizimdir. Kimseden bu konuda nasihat almayız. Bizim için bir güvenlik sorunu olduğunda Suriye ile gerektiği takdirde "savaş" dahil her türlü senaryoya hazırız.







