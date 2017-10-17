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"Ahmet Davutoğlu oturmuş, 10 maddelik Kerkük nasıl kurtulur planı hazırlamış; 'Eyvah' dedim..."

"Abi ne olur Allah aşkına sen karışma yerinde otur"

17 Ekim 2017 13:42

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kerkük hakkındaki görüşlerini anlattığı 10 maddelik 'Kerkük Nasıl Kurtulur' planına ilişkin, "Ahmet Davutoğlu oturmuş, 10 maddelik Kerkük nasıl kurtulur planı hazırlamış; 'Eyvah' dedim" yorumunda bulundu.

Özkök'ün Hürriyet'teki yazısından ( 17 Ekim 2017) ilgili bölüm şöyle:

ABİ NE OLUR ALLAH AŞKINA SEN KARIŞMA YERİNDE OTUR

GÖRÜNCE “Eyvahhhh” dedim...

Ahmet Davutoğlu oturmuş, 20 maddelik “Kerkük nasıl kurtulur” planı hazırlamış...

“Eyvaahhhh” dedim... Desene beterin de beteri gelecek... Dur artık... Allah aşkına dur...

Sen hiç karışma, fikrini kendine sakla...

İnan, memlekete yapacağın en büyük hizmet bu “stratejik sükût” olacaktır...

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