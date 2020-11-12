Ahmet Davutoğlu'nun "Stratejik Derinlik" kitabının Japonca baskısı da yayında!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun "Stratejik Derinlik" adlı eseri, Japonca baskısıyla da yayınlandı.

Bugüne kadar Farsça, Arapça, Arnavutça, Bulgarca,Yunanca ve Sırpça’ya çevrilen kitabın Japonca baskısı da bu hafta itibariyle yayına girdi. Japonca versiyonu Prof. Dr. Ikeuchi Satoshi tarafından Türkçe’den Japonca’ya çevrildi.

Stratejik Derinlik, Türkiye'nin Uluslararası Konumu Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Türk dış politikası üzerine yazmış olduğu eserdir. Kitap soğuk savaş öncesi ve sonrası dünyadaki uluslararası sistemi incelemekte ve bu değişen yapıda Türkiye'nin konumunu tartışmaktadır.