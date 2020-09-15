Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'ın teklifine yanıt

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Edirne F Tipi Cezaevin'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik, "Derin trajediden çıkmak için demokrasi ilkeleri etrafında yan yana gelinip konuşulması, halkın özgür yarınları için, huzuru ve refahı için kesinlikle katkı sağlayıcı olacaktır" sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu, "Prensip olarak Türkiye'de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkes ile görüşmeyi bu ülkenin geleceği açısından doğru görürüm" dedi.

Doğu Akdeniz'de çıkarları birbiriyle çelişen ülkelerin bile Türkiye’ye karşı bir araya geldiğini söyleyen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Haklı olduğu konuyu savunurken dahi yalnız kalıyorsa, o diplomasi başarısızdır” tespitini yaptı.

Demirtaş'ın teklifine yanıt

Sözcü'den Müslim Evci'nin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Edirne F Tipi Cezaevin'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın kendisine yönelik, "Davutoğlu ile yan yana gelip konuşmamız Türkiye'de özgürlükler için faydalı olacaktır" sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Prensip olarak Türkiye'de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkes ile görüşmeyi bu ülkenin geleceği açısından doğru görürüm. Bu bağlamda geçmişte de sert siyasi mücadelede bulunduğumuz liderler ile de bir araya gelmekten hiç çekinmedim."

Davutoğlu'ndan Doğu Akdeniz değerlendirmesi

Davutoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Stratejik Derinlik kitabını yazdığımda Türkiye'nin en hayati bölgesinin Doğu Akdeniz olduğunu vurgulamıştım. Çünkü Doğu Akdeniz, Türkiye ekonomisinin üç ana damarının buluştuğu noktadır. Antalya'da turizm, Mersin'de serbest bölge ve serbest ticaret limanı ve Ceyhan'da enerji. Dış ticaret, enerji ve turizm. Türkiye'yi; Antalya körfezine sıkıştırmaya çalışan kim olursa olsun, hangi gerekçeye dayandırırsa dayandırsın, bunun hepimizin ortak karşı çıkması gereken bir tuzak olduğunu bilmemiz gerekir. Bu bağlamda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında, Türkiye'nin menfaatlerini koruyan ve Akdeniz'deki, münhasır bölge de dahil olmak üzere denizlerdeki sınırlarını koruyan tüm politikaların her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hükümetin bu konudaki tezlerini de doğru buluruz."