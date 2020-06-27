Ahmet Davutoğlu'ndan "Muhafazakâr gençlik mi yetiştireceksiniz" sorusuna ilginç yanıt!

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AKP döneminde neden sessiz kaldığına ilişkin soruya, "Sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz kaldım" cevabını verirken, "Siz de muhafazakâr bir gençlik yetiştirme gayretinde misiniz?" sorusuna, "Hayır, ilkeli ve duruş sahibi bir gençlik yetiştirmeyi tercih ederim. Hedefim de odur" şeklinde yanıt verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Onedio’nun Youtube kanalında sosyal medyadan gelen soruları cevapladı.

"KYK borçları silinmeli"

“Başkan olursanız KYK borcunu siler misiniz?” sorusuna Davutoğlu, “Ben öğrencilerin bir tek halkına ve toplumuna karşı borçlu olmalarını, borçlu hissetmelerini kendilerinden isterim. Başka borçlarının hepsi silinmelidir diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

"Sessiz kaldığım anlarda ülkemin geleceğini düşündüm"

“AKP’nin ilk dönemlerindeki liberal, özgürlükçü ve demokratik söylemler bu kadar hızlı değişirken neden karşı koymadınız?” sorusuna, “Aslında karşı koydum ama size pek göstermediler” yanıtını veren Davutoğlu, “Sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?” sorusuna ise, “Geçmişte sessiz kaldığım anlarda dahi sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz kaldım” cevabını verdi.

Davutoğlu’na yöneltilen bazı sorular ve yanıtları şu şekilde...

Devrimci misiniz?

"Hayat dinamiktir. Devrimciyim diyebilirim. Kesinlikle statükocu değilim. Tabii Mao’cu olmamak şartıyla."

Siz de muhafazakar bir gençlik yetiştirme gayretinde misiniz?

"Hayır, ilkeli ve duruş sahibi bir gençlik yetiştirmeyi tercih ederim. Hedefim de odur."

Keşke siyasete girse dediğiniz bir ünlü var mı?

"Barış Manço yaşasaydı da girseydi. Bu zevk kuşağına siyaseti nasıl anlatırdı merak ediyorum doğrusu. Ya da Mehmet Ali Birand. O güzel röportajlarını yapan Mehmet Ali Birand, bir siyasetçi olarak kendisi kadar çetin bir gazeteciye nasıl cevap verirdi onu da hep merak etmişimdir."

Geçmişe dönüp siyasi kariyerinizin ilk gününe gitseniz ve o günkü Ahmet Davutoğlu’na bir tavsiye verseniz, bu ne olurdu?

"Kendine güven ama sana gülen herkese güvenme."

Popülist olmayan bir siyasi liderin başarılı olacağına gerçekten inanıyor musunuz?

"Siyasi lider halkına yalakalık yapan değil, halkına dürüst davranandır. Kısa dönemde popülistler başarılı olur ama uzun dönemde siyasi lider olamazlar."