Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'dış mihrak' tepkisi: Kim bunlar, ‘Reis Trump' mı, sürekli dostluk mesajları verdiğiniz Rusya mı?

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, AKP'nin ekonomideki kötü gidişatla ilgili ‘dış mihraklar’ı işaret eden söylemlerine tepki gösterdi. "Şu dış mihrakların adını bir koyalım" diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Kimdir bunlar? Söyleyin hep birlikte mücadele edelim. Yandaş gazetelerinizin ‘Reis Trump' diye övgüyle bahsettiği Amerikan Başkanı mıdır dış mihrak?Sürekli dostluk mesajları verdiğiniz Rusya mıdır? Avrupa mıdır? Yoksa kapılarına gidip Washington'da, İngiltere'de SWAP işlemi için merhamet dilendiğiniz FED Amerikan Merkez Bankası mıdır, İngiliz Merkez Bankası mıdır?" sorularını yöneltti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Bartın Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen il kongresine katıldı.

"Yandaş gazetelerinizin ‘Reis Trump' diye övgüyle bahsettiği Amerikan Başkanı mıdır dış mihrak?"

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dışişleri Bakanlığı yapmış ve bu konuda tezler yazmış biri olarak, soruyorum; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı'nı ‘emperyalizme' karşı korumak için neredeyse cihat ilan etmiş olanlara sesleniyorum, şu dış mihrakların adını bir koyalım. Kimdir bunlar? Söyleyin hep birlikte mücadele edelim. Yandaş gazetelerinizin ‘Reis Trump' diye övgüyle bahsettiği Amerikan Başkanı mıdır dış mihrak?

"Dış mihraklar sürekli dostluk mesajları verdiğiniz Rusya mıdır, Avrupa mıdır?"

Sürekli dostluk mesajları verdiğiniz Rusya mıdır? Avrupa mıdır? Yoksa kapılarına gidip Washington'da, İngiltere'de SWAP işlemi için merhamet dilendiğiniz FED Amerikan Merkez Bankası mıdır, İngiliz Merkez Bankası mıdır?

Çıkın söyleyin, kimdir? Elinizde istihbarat var. Söyleyin bilelim ona karşı omuz omuza mücadele edelim. Vereceğiniz her mücadelede yanınızdayız. Hiçbir şekilde Türkiye'ye oyun oynayan hangi dış mihrak varsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında kim olursa olsun iktidarın yanında oluruz. Libya politikanızın arkasında hiç tereddüt etmeden durduk. Haklıyız, Doğu Akdeniz politikanızın arkasında duruyoruz. Ama çıkın açıklayın kim bu dış mihraklar?"

Erdoğan'a gönderme: Dış mihraklardan bahsedip, onların oyunları göremeyenler ülkeyi yönetemezler

Konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 2001 ve 2002'de açıklamalarını hatırlatan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dış mihrak öyle bir hayalet ki tanımlanamıyor. Ama aynı Sayın Erdoğan, 2001'de 2002'de ‘dış mihrak' argümanına karşı çıkıyordu ve haklıydı. Bir dış mihrak varsa ve Türkiye'ye karşı oyun oynuyorsa o dış mihrakın oyununu bozmak da bugün ki iktidarların asli öncelikli görevleridir. Dış mihraklardan bahsedip, onların oyunları göremeyenler ülkeyi yönetemezler."

"Ne yapmak gerekiyorsa sonun kadar destek vereceğiz"

Davutoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

"Ne yapmak gerekiyorsa sonun kadar destek vereceğiz. Ama eğer dış mihrak yok da kendi cehaletinizi kendi basiretsizliğinizi, liyakatsizliğinizi, yanlış politikanızı dış mihrak örtüsüyle örtmeye çalışıyorsanız bilin ki son ana kadar millet adına hesap sormaya soru sormaya cevap istemeye devam edeceğiz."