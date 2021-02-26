Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan açıklaması: Tek bir parti olarak çıkmak için çok çaba sarf ettim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ali Babacan ile hangi noktalarda anlaşamadınız" sorusuna "Bunu Ali Babacan'a sormanız lazım. Ben kendisiyle ve oradaki arkadaşların tümüyle tek bir parti olarak çıkmak için çok çaba sarf ettim. Gereken her türlü şeyi de söyledim. Böyle bir birlikteliği arzu etmediklerini söylüyor. Ali Bey tarafından cevaplandırılması daha doğru." şeklinde yanıt verdi.

Haber Global'de Buket Aydın'ın Koltuk programının konuğu, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

-Gelecek Partisi'ni AK Parti'den ayıran özellikler neler? İstifa sürecinde geç kalmış hissediyor musunuz?

Partiden istifa etme konusunda geç kaldığımı düşünmüyorum. "Çekil ailelerinizi devletin içinden" dedim. Hiçbir yolsuzluğa göz yummadım. Düzeltmek için her şeyi yaptım. Ama dinlemediler.

-Süleyman Şah Türbesi'nin Türkiye'ye taşınmasıyla ilgili kendinizi suçladığınız oldu mu?

Dışişleri Bakanıyken Süleyman Şah Türbesinin taşınmamasını söylüyordum. Başbakan olduktan sonra eski yerinde muhafazası için görüşler beyan ettim. Yazılı olarak silahlı kuvvetlerinin görüşlerini aldım. Devlet arşivinde vardır. Silahlı kuvvetlerimizin güvenlik öncelikleri sebebiyle taşınması gereklidir şeyi üzerine buna razı oldum. Ama bu da çok yanlış yere oturtuluyor. Sanki Süleyman Şah'ın 1921 anlaşmasında bize devredilen toprağı, daha önce devredilen toprakmış gibi görünüyor. Hayır! O da yanlış biliniyor. Gerçek Süleyman Şah Türbesi baraj altında kalmıştı.

-Rus uçağının düşürülmesine ilişkin neden "talimatı bizzat ben verdim" açıklaması yaptınız ve sonra neden geri adım attınız?

24 Kasım sabahı benim talimatımın aksine Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamadır. Cumhurbaşkanıyla görüştüğümde "Sayın Cumhurbaşkanım bu açıklama yanlış oldu. Putin ile görüşün." Ben arasam Başbakan olarak bu sefer başka sorun çıkıyor. Siz görüşün, biz de perde gerisinden Ruslar ile görüşelim. Ruslar da kim düşürdü diye araştırma yapmaya başlamışlardı. Bu krizi yönetmek var. Krizin yönetilmemesinde hiçbir dahilim yok. Ama Türk hava sahasının korunması Silahlı Kuvvetlerin, hükümetin ve benden önce de Sayın Erdoğan'ın verdiği talimattır. Talimat o anda verilmez. Ben hiçbir zaman benimle birlikte çalışan insanları zor durumda bırakmam. Onlara talimat verip geri çekilecek bir şey yapmam. Birilerinin üzerine yükü atıp kenara çekilmem. Hiç yapmadım bunu.

-Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?

Ülkede oluşan korku ortamını dağıtacak şekilde en güçlü iktidar ve Cumhurbaşkanı adayı bizden çıkacak. Biz tek başımıza iktidar ve Cumhurbaşkanı adayı olarak da bu iddia ile yola çıktık. Gereğini yaparız.

-CHP ve iyi Parti ile ittifak yapar mısınız?

İttifaklar sistemi Türkiye'yi kutuplaştırır ve partilerin doğasını bozar. Uzlaşı ayrı, görüşme ayrı, ittifak ayrı. Dolayısıyla ben şu anda görüşme konusunda her parti ile görüşürüm. hiçbir partiyi dışlamam. Uzlaşı ise ilkelerde olur. Şu ana kadar hiçbir partiyle ittifak görüşmesi yapmadık. Ve bugünkü anlayış içinde hiçbir ittifakı doğru bulmadık. Uzlaşıyı doğru bulurum, ittifakı doğru bulmam.

-HDP'nin kapatılması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Hangi görüşte olursa olsun, partilerin kapatılmasına karşıyım. Partilerin içinde şahıslar suç işlemişse, terörle irtibatları varsa o zaman ayrı bir hukuki süreç işletilir.

-Boğaziçi olarak orada yaşanan olaylara tepkiniz ne oldu?

Derin bir üzüntü duydum. Sadece Boğaziçi'ne has bir konu değil bu. Bugünkü üniversite sisteminde rektörlerin tek bir kişi tarafından atanmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu akademik özgürlükleri ve iklimi bozan bir durum. Burada çok ciddi bir hata olmuştur. Verilmek istenen mesaj da şudur: Türkiye'deki üniversiteler herhangi bir devlet bürokrasisi gibi muameleye mahkum ettiler. Üniversiteler memurluk yerleri değildir. Rektörler memur değildir. Üniversiteler de devlet kurumu değildir. Özerkliği olan ve kendi başına o özerkliği kullanması gereken kurumlardır.

-Bakanlık yaptığınız dönemde atanıp tasfiye edilen bazı kişilerin FETÖ'cü olduğunu biliyor muydunuz?

Onları Bakanlığa ben mülakatla almadım. KPSS sınavı ile geldiler. KPSS sınavında yapılan FETÖ'nün yaptığı yolsuzluk sebebiyle oldu. KPSS sınavını benim denetleme şansım yok. Benim FETÖ ile mücadele konusunda hem vicdanım hem millet nezdindeki irtibarım o kadar yüksek ki bunu sarsamaz kimse.

-Siyasette hiç hata yaptığınız oldu mu?

Ben özeleştiriye her zaman açığım. Hata derseniz, insanlara ve benimle birlikte olduğunu düşündüğüm MKYK üyelerine güvenmem oldu. MKYK üyeleri benim aleyhime imza topladılar.