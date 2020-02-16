Davutoğlu: Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni bir geleceğe yürüyen gelecek öncüleri olduklarını belirterek, ülkedeki korku iklimini dağıtacaklarını söyledi.

Davutoğlu, İstanbul Küçükçekmece'deki partisinin il başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, cemrenin havaya düşmesinin baharın habercisi, Gelecek Partisi'nin de ülke iklimine bir bahar habercisi olduğunu söyledi.

"Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz"

Türkiye'de konuşanların suçlandığını belirten Ahmet Davutoğlu, "‘Yolsuzluk var’ diyen cezalandırılıyor. İsraf, lüks, şatafat, kibir, şeffaflıktan kopuş ve yolsuzluk ekonomi kaynaklarını tüketiyor. Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz." diye konuştu.

"Sizler eski partilerin devamısınız diyorlar"

haberler.com'un haberine göre; Davutoğlu, 1945'te Adnan Menderes'in, 1980 darbesinden sonra Turgut Özal'ın, Türkiye'de demokrasiyi inşa etmek için yola çıktığını dile getirerek, "28 Şubat'ın dondurucu soğuğuna direnen rahmetli Erbakan Hocamız ve onu takip eden AK Parti kadroları da bu ümitle yola çıkmışlardı." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, parti kurucularının farklı partilerden, kökenlerden ve inançlardan geldiğini belirterek, şöyle devam etti: "Şimdi bazıları diyorlar ki 'Sizler eski partilerinizin devamısınız.' Hayır arkadaşlar, geçmişi reddetmeyiz ama biliniz ki nasıl Demokrat Parti içinden çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı değil ve milletin her kesiminden yeni bir yola çıkmışsa biz de içinden çıktığımız partilerin devamı değiliz, yeni bir geleceğe yürüyen, gelecek öncüleriyiz."

Davutoğlu, korku iklimini dağıtacaklarını söyleyerek, herkesin yarınından endişe içinde olduğunu savundu.

Konuşması zaman zaman sloganlarla kesilen Davutoğlu, partinin kurucu üyeleri, il başkanları ve eşi Sare Davutoğlu ile partisinin İstanbul il başkanlığını açtı.