Ahmet Davutoğlu: İslam, Avrupa'nın asli dinidir

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Avrupa'da Müslümanlığın asli din olduğunu; camilere, mescitlere uzanan ellerle mücadele edeceklerini söyledi.



Başbakan Ahmet Davutoğlu, Baden Boveri Platz'da İsviçre'deki Türk toplumu ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.

Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Avrupa'da Müslümanlık asli dindir. Avrupa'da camilere, mescitlere uzanan ellerle mücadele edeceğiz."

"Mutlaka bir gün Türkiye AB'ye girecek. Yalvarmayacağız, başımız dik şekilde, dinimizle, dilimizle gireceğiz."

"O fakir dedikleri ülke bugün dünyanın yükselen gücü, G20'nin başkanı. Alnımızın teriyle buraya geldik."

"AB küresel güç olacaksa Türkiye'nin üyeliğiyle, krizden çıkacaksa Türkiye'nin nüfusuyla, girişimci ruhuyla çıkacak."

"Avrupa için biz bir yük değiliz, Avrupa için Türkiye bir şifadır. Irkçılık ve düşen gücüne karşı şifadır."

"Avrupalıların işe ihtiyacı varsa onlara iş kapısı olabilecek Türkiye var."

"Zeybek oynayan Efelerle halay çeken Diyarbakırlı gençler bir arada. Bizim çözüm sürecinden anladığımız bu."

"İsteyen herkese al bayrağı göndereceğiz. Balkanlara, İsviçre'ye. Bizim siyasetimiz Türkiye'yi birleştirmektir."

"Somalili kardeşlerimiz, 3 yıl önce Türkiye Başbakanı'nın Mogadişu'ya gelmesiyle kaderimizi değiştirdiniz, diyorlar."

"Cumhurbaşkanımızın yarın Mogadişu'ya ziyareti Somali'ye bir mesajdır, Türkiye'nin şefkati Somali'nin üzerinedir."

"New York'ta tüketilen elektrik sahra güney Afrika'nın tüketimine eşitse, adalet, barış olmaz."

"Gerektiğinde her yerde 'one minute' diyebilecek bir Türkiye var. Zalimlerin dönemi bitti, artık millet konuşacak."

"Eğer Avrupalıların işe ihtiyacı varsa, şimdi onlara da iş kapısı olabilecek yükselen Türkiye var."