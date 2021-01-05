Ahmet Davutoğlu: Hala birilerinin “darbe” lafını ağızlarına alabiliyor olması demokrasi düşmanlığıdır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "15 Temmuz’da milletin kanıyla yazdığı destana rağmen bugün hala birilerinin “darbe” lafını ağızlarına alabiliyor olması demokrasi düşmanlığıdır. Milletin seçimine, milletin kılık kıyafet tercihine karışmaya cüret edenler bilsinler ki, karşılarında herkesten önce bizi bulurlar!" dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" sözleri tartışma yarattı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik Başbuğ'a yanıt vererek "Darbenin aması olmaz. Darbenin birine kötü, öbürüne daha az kötü, bu kırmızı, bu yeşil gibi etiketleme yapıyorsanız burada demokratlık çıkmaz" demişti.

Davutoğlu'nun ise konuyla ilgili yorumu şöyle oldu:

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