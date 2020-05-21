Ahmet Davutoğlu, Esad'la görüşmesini anlattı: 'Birkaç reform yap, bu dalgayı atlat, senin yanındayız' dedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazandıktan sonra arkasından yaptığı hamleyle, genel başkanlık ve başbakanlıktan ayırdığını ifade eden Gelecek Partisi lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "12 Eylül 2015'te arkamdan kongre oyunlarıyla önüme MKYK listesi konuldu. Bir muhasebe yaptım. İki liste çıksa 1 Kasım seçimini alamayabilirdik. Onlar kongre oyunu yapıyor ben terörle mücadele ediyorum. Listeyi kabul ettim, kriz çıkmasın diye." diye konuştu.

Esad'la görüşmesine de açıklık getiren Davutoğlu, "Ağustos 2012'de 6 buçuk saat görüştüm Esad'la. 3 saat baş başa. Tek niyetim vardı, aman bu Mısır'da rejim çöktü, Libya'da çöktü, Tunus'ta çöktü, Suriye'de biz senin yanındayız. Küçük birkaç reform yap. Bu dalgayı bir atlat. Bu halk seni seviyor. Biz senin yanındayız. Bu teminatı verdik." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

"Ben terörle mücadele ediyordum, onlar kongre oyunu yapıyor"

Ahmet Davutoğlu şunları söyledi: "12 Eylül 2015'te arkamdan kongre oyunlarıyla önüme MKYK listesi konuldu. Bir muhasebe yaptım. İki liste çıksa 1 Kasım seçimini alamayabilirdik. Onlar kongre oyunu yapıyor ben terörle mücadele ediyorum. Listeyi kabul ettim, kriz çıkmasın diye.

Şimdi olsa etmem. Cumhurbaşkanının, seçimi kazandıktan sonra arkamdan hamle ile beni genel başkanlık ve Başbakanlıktan ayıracağını hiç düşünmedim.

"Anayasa referandumunda elimden geleni yaptım"

MKYK üyelerine de güvendim ama ben yurt dışındayken 47'si buna imza attı. 17 Nisan 2017 anayasa referandumunda da elimden geleni yaptım. Demokrasi zaafa uğrar, Cumhurbaşkanına fayda getirmez, yüzde 50+1'le koalisyona mecbur bırakır dedim.

17 sayfalık bir muhalefet şerhi verdim. Binali Bey'le de konuştum. O dönem bütün suçlar bana yüklendi. Ağzımdan tek bir defa ‘evet' çıkmadı. Cumhurbaşkanının bana öfkesi, husumeti oradan geldi. Şimdi olsa bu Anayasa doğru değil derdim, Meclis'te oy vermezdim."

Pelikan bildirisine imza atanlar için 'Çakallar' ifadesini kullanan Davutoğlu, "Çakallar alana girdiği zaman aslan onları muhatap almaz. Beni kukla Başbakan, topal ördek yapmak istediler." diye konuştu.

Esad'a 'senin yanındayız ama birkaç reform yap' dedik

Ahmet Davutoğlu 2012 yılında Beşar Esad ile yaptığı görüşmeye ilişkin de şöyle konuştu: "2011 Ocak ayından Ağustos ayına kadar defaatlerle Suriye'ye gittim. 8 ay ben de Sayın Erdoğan da, Sayın Abdullah Gül de hepimiz Beşar Esad'ı küçük küçük reform yapmaya ikna etmeye çalıştık. Son görüşmemle ilgili efsanevi şeyler anlatılıyor.

Ağustos 2012'de 6 buçuk saat görüştüm Esad'la. 3 saat baş başa. Tek niyetim vardı, aman bu Mısır'da rejim çöktü, Libya'da çöktü, Tunus'ta çöktü, Suriye'de biz senin yanındayız. Küçük birkaç reform yap. Bu dalgayı bir atlat. Bu halk seni seviyor. Biz senin yanındayız. Bu teminatı verdik.

"6 saatlik o görüşme devlet kayıtlarındadır"

Şimdi yorumlar yapıyorlar bazı Suriye istihbaratı ile ilgili gazeteciler de. Şöyle diyorlar 'Davutoğlu gitti Beşar Esad'a bir takım şeyler dikte etti.' Hayır. O 6 saatlik görüşme devlet kayıtlarındadır. Hiç bir şey gizli değil."