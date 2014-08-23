Ahmet Davutoğlu ekonomide yola Ali Babacan'la mı devam edecek?

Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu, yeni hükümette mevcut ekonomi yönetimini büyük ölçüde koruma kararı aldığı öne sürüldü. Kulislere göre, Davutoğlu’nun Ali Babacan ile görevini sürdürmesine yönelik görüştüğü, Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda devreye girdiği belirtildi. Mehmet Şişmek’in durumu ise belirsizliğini koruduğu iddia edildi.

Seçimlere kadar olan süreçte sürpriz bir yol kazası yaşamak istemeyen AKP yönetimi, yeni hükümette de mevcut ekonomi yönetimini büyük ölçüde koruma kararı aldı.

Turan Yılmaz, Nuray Babacan ve Şebnem Turhan’ın Hürriyet’teki haberine göre, yeni hükümetin başbakanlığını üstlenecek Ahmet Davutoğlu’nun, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile görevini sürdürmesine yönelik uzun bir görüşme yaptığı öğrenildi. 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda devreye girdiği belirtilirken, kulislerde Babacan’ın yeni kabinede de eski görevini sürdürmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Şimşek ısrarı var

Babacan’ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın da görevlerini sürdürmelerine kesin gözüyle bakılırken, kulislerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın ise değiştirilebileceğinden söz ediliyor. Ancak Babacan’ın Şimşek’te ısrar ettiği, bu ısrarın Şimşek’in yerini korumasını sağlayabileceği de belirtilirken, Çelik ve Yazıcı’nın yerine Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Mustafa Elitaş’ın adları geçiyor. Kulislerde, Yazıcı’nın yerine kabine içinden yer kaydırmayla bir görevlendirmeye gidilebileceğinden de söz ediliyor.

Ekonomide ilk icraat

Diğer taraftan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında kurulacak 62. hükümetin, ekonomideki ilk icraatı sanayi dönüşüm programları olacak. Ekonomi bürokrasisi sanayi, lojistik, yerli üretimin artırılması konularında atılacak adımları bir program haline dönüştürdü. Ancak araya giren seçimler nedeniyle bu programlar yeni hükümete bırakıldı. 2018 yılına kadar atılacak adımları kapsayan programlarda, belli ürünlere “kamu alım garantisi” verilmesi yoluyla iç üretimin desteklenmesi modeli yer alıyor.

OVP çağrısı kafa karıştırdı

Bu arada Ali Babacan dün Orta Vadeli Program’da (OVP) 2014 yılı gerçekleşme tahminleri ile 2015-2017 dönemindeki makro ekonomik büyüklükleri belirleme çalışmaları için Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nu (EKK) toplantıya çağırdı. Reuters’a bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, 2 Eylül’de EKK’nın toplanarak OVP’ye yönelik çalışmaları başlatacağını belirterek, Babacan başkanlığında yapılacak toplantıya Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile üst düzey yetkililerin katılacağını bildirdi. Ancak gün içinde bu toplantının 2 Eylül’de yapılamayacağı ajanslarda yer aldı.

Piyasalar neden Babacan’ı istiyor?

2001 krizinin etkileri henüz kanlı canlı ortada ve ekonomiye ilaç olsun diye ABD’den ithal bakan Kemal Derviş’in yasaları henüz yaraları sarmamışken 35 yaşında bir bakan Derviş’in bıraktığı koltuğa oturdu: Ali Babacan. Yaşının küçük olması o dönemde eleştirilmesine neden olurken ekonominin dümeninde olduğu her dönem diğer bakanlarla tartışmaların da odağında yer aldı. Babacan krizleri sakinliği, tutarlı tavrı ve disipliniyle atlatmasını bildi. O yüzdendir ki yeni dönemde piyasalar Babacan kalsın demekten geri durmuyor.

Taşınma krizi

İlk tartışma 2006’da Babacan devlet bakanı, Zafer Çağlayan ASO başkanıyken yaşandı. Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması gündeme gelmişti. Babacan açıklama yapıp böyle bir şey gündemde yok dese de Çağlayan, ‘’Gelin mi ki İstanbul’a götürülsün? Bırakın da Ankara’da kalsın’’ demişti.

Gaz/fren tartışması

Polemik, Merkez Bankası’nın 2012’nin son faiz kararı öncesinde başlamıştı. Bakan Çağlayan, “İhtiyatlı olalım derken, fren balataları sıyrılmaya başladı. Bu uçak durmak için inmedi” demişti. Babacan ise “Sisli ve virajlı yoldaki şoför ‘Ya kardeşim yavaşlama, bas gaza’ seslerini dinlemez” diyerek cevap vermişti.

Gümrük Birliği kalsın

2013’te dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük Birliği (GB) anlaşmasının iptal edilmesine karşı çıkan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a “Gümrük Birliği yolu, yol değil” demişti.

Yine, yeni, yeniden faiz

Bu yıl mayısta Erdoğan’ın yarım puanlık faiz indirimine “Ama artık yetti” derken Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası’nın bağımsızlığını vurgu yapmıştı. Babacan’ın son girdiği polemik ise Bank Asya’nın Ziraat Bankası’yla görüşmesiyle ilgiliydi.

İş dünyası memnun

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Milletimiz için Türkiye’yi 2023 yılı hedeflerine taşıyacak vizyon ve yapısal reformların sürdürülmesindeki kararlılık çok önemli. Bu tarihi sorumluluğu en iyi şekilde üstleneceğine inandığımız Sayın Davutoğlu’na hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılarının ve ülkeye hizmetlerinin devamını diliyoruz.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: Türkiye’nin son 12 yıllık dış politikasında vizyoner etkisi olan ve 2009’dan bu yana da bakan olarak büyük hizmetler veren Davutoğlu ihracatçıları çok iyi tanıyor. Türkiye’nin bir tacir devlet olarak yükselişinde ve ihracatçılarımızın yeni coğrafyalara açılmasında ilham veren devlet adamının, ülkemizin güven ve istikrarını koruyacağına inanıyoruz.

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: Başbakanımızın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ile birlikte düşündüğümüzde Türkiye’nin, yaşadığı bu değişimden güçlenerek ve daha da gelişerek çıkacağından şüphem yok. Sayın bakanımızın adaylığının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni eder, kendisine başarılar dilerim.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Yakın dönemde olduğu gibi bu yeni dönemde de finansal istikrarın korunarak artık ekonominin ülke gündeminde daha ağırlıklı bir yer edinmesini temenni ediyor, üretimden ve yatırımlardan beslenen ve ihracat ağırlıklı, sürdürülebilir bir büyüme modelinin, ekonomimizin temel hedefi olması inancıyla Davutoğlu’na başarılar diliyoruz. Ekonomik ve kültürel açılımları devam ettirecek kararlılıkta olacağını düşünüyorum.