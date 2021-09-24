Ahmet Davutoğlu: Bu tablo 2001 krizi tablosudur; Türkiye'yi Bahçeli'nin Başbakan Yardımcısı olduğu döneme geri getirdiler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası’nın faizi 1 puan indirmesini değerlendirerek, “Faiz 1 puan düştü, dolar fırladı. Dolarla birlikte enflasyon da fırlayacak. Benim korkum, kaygım, endişem enflasyonun ekim-kasım ayından itibaren kontrol altına alınamaz şekilde katlanarak büyümesi. 2001 tablosudur bu. Sayın Bahçeli’nin Başbakan Yardımcısı olduğu tabloya Türkiye’yi tekrar geri getirdiler” diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas’ta gazetecilerle bir araya gelerek ülke gündemini değerlendirdi.

"Endişem, enflasyonun kontrol altından çıkması"

Faizlerin bir puan düşürülmesinin ardından yaşanan ve olası yaşanacak sıkıntıları dile getiren Davutoğlu, “Dün Merkez Bankası bir karar aldı. Faiz yüzde 1 düşürüldü. Keşke gerçekten düşürseler de hepimiz alkışlasak. Ama yeterli tedbirler alınmadan faiz 1 puan düştü, dolar fırladı. Dolarla birlikte enflasyon da fırlayacak. Yaz geçti, yazın enflasyon genelde düşük olur. Benim korkum, kaygım, endişem enflasyonun ekim-kasım ayından itibaren kontrol altına alınamaz şekilde katlanarak büyümesi” diye konuştu.

"Mehter marşı gibi bir adım ileri iki adım geri"

Davutoğlu, ülkenin 2001 krizinin benzerini yaşadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“2001 tablosudur bu arkadaşlar, 2001 tablosu... Sayın Bahçeli’nin Başbakan yardımcısı olduğu tabloya Türkiye’yi tekrar geri getirdiler. Önce Merkez Bankası c Böylece faiz Türkiye’de en yüksek orana ulaşmış durumda. Dünyada en çok faiz ödeyen ülke Türkiye şu anda. 32 milyon kredi borçlusu var Türkiye’de. Bunların arasından dedeleri ve bebeleri çıkarın neredeyse vatandaşların hepsi kredi borcu ödüyor hale geldi. Bu faizli sistemin ta kendisidir. Buradan yüksek faizle bankacılık sisteminde olanlar para kazanırken, vatandaşlarımızın beli bükülüyor.”

"Gelecek Partisi olarak herkesle konuşuruz"

Davutoğlu, bir gazetecinin seçim ittifakı sorusu üzerine şunları kaydetti:



"İttifak meselesi, seçim ortamına girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Her zaman ifade ettim. Gelecek Partisi olarak kendi doğrularımız ve kendi vizyonumuz ile Anadolu'da milletimize yeni bir ufuk çizmek için ortaya çıktık. Yasaklara, yolsuzluklara, adaletsizliklere, hukuksuzluklara, yoksulluğa karşı çok tutarlı, ilkeli bir çıkışımız ve duruşumuz var. Burada kastettiğim, ittifaklar bağlamında değildir. Gelecek Partisi olarak herkesle konuşuruz. Bizimle konuşmak isteyen herkesle konuşuruz. Buna iktidar partisi de dahildir. İlkesel iş birliği yapar, parlamenter sistem konusunda partiler ile görüşürüz. Bunlar ilkesel iş birliğidir. İttifak ise şu anda gündemde olan bir şey değil"