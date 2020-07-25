Ahmet Davutoğlu, Batman'da konuştu: Yurt dışında bana 'prime minister' dendiğinde rahatsız olmayanlar, 'serok vezir' dendiğinde niye rahatsız oluyor?

Partisinin Batman il kongresinde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yurt dışında bana 'prime minister' dendiğinde rahatsız olmayanlar, 'serok vezir' dendiğinde niye rahatsız oluyor?" diye sordu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Batman il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Ana dilin eğitim ve sosyal hayatta öğretilmesinin toplumsal barış ve dayanışmayı tahkim edeceğine inandığını söyleyen Davutoğlu, "Yurt dışında bana 'prime minister' dendiğinde rahatsız olmayanlar, 'serok vezir' dendiğinde niye rahatsız oluyor? Bu toprakların has dili olan Kürtçe olarak seslenildiğinde niye rahatsız oluyorlar?" diye sordu.

"Batmanlı kardeşlerimizin huzurlu hissetmedikleri bir ülkede hiçbirimiz huzurlu olamayız" diyen Davutoğlu, seçilmişlerin değil, atanmış kayyumların uygulamalarına son vereceklerini söyledi.

"İktidar, her alanda sürdürdüğü ayrımcılığı dün Ayasofya'ya da taşımıştır" diyen Davutoğlu, "Dün ortak bir onuru ve sevinci yaşama hazırlığındayken sergilenen tutum bu sevince gölge düşürmüştür. Allah'ın mescidine kimlerin girip giremeyeceğine bu iktidar karar verdi dün. Katılamadığımız için değil, muhataplarımızın bu duruma düşmesine üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.