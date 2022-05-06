Ahmet Davutoğlu: Altılı masada farklı ittifaklar olabilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, daha çok milletvekili çıkarmak için altılı masadaki partilerin farklı ittifaklar kurmasını öneriyor. Aynı siyasi gelenekten olan Gelecek, DEVA ve Saadet partilerinin ayrı bir ittifak kurmasını, mümkünse ortak listeyle seçime girmesi düşüncesini savunan Davutoğlu, kendi amblemiyle seçimlere katılacaklarını ilan eden DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ı da eleştirdi. İttifaka ilişkin konuşan Davutoğlu, iş birliğini zedelememek ve altılı masada şüphe uyandırmamak gerektiğini vurguladı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Davutoğlu, muhalefet partileriyle kurdukları ittifaka ilişkin olarak şunları kaydetti:

“İş birliği ittifakın önünü kapatmıyor. İki seçim var. Bir: Cumhurbaşkanlığı. İki: Milletvekili seçimi. Cumhurbaşkanlığında ortak aday belirlemede mutabıkız. Ancak son düzenleme ile milletvekili seçiminde ittifakın getirisi yok. Artık oylar ittifak içinde dağıtılmadığı için partiler logolarıyla girdiği anda da aynı mantık işleyecek. Tek başına cumhurbaşkanlığını kazanmak yetmez. Önemli olan, mecliste çoğunluğa sahip olmak. Yapıyı ancak öyle değiştirebilirsiniz. Onun için partilerin tekil hesaplardan daha çok muhalefetin en fazla nasıl milletvekili çıkaracağının hesabını yapması lazım.”

“Altılı iş birliği içinde her opsiyona masayı açık tutmak lazım”

“Altılı iş birliği içinde her opsiyona masayı açık tutmak lazım” diyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İki yolu var. Ya farklı kitlelere hitap eden partiler bir araya gelerek, oyları maksimize edebilir. Ya da aynı kitleye hitap ettikleri için o kitleye güven vererek maksimize edebilir. İkisinin de analizi yapılmalı. Önyargı olmaksızın, opsiyonları azaltmaksızın, tekil çıkarlar içinde düşünmeksizin bunun planlanması lazım. Belli bölgelerde ittifak, belli bölgelerde yalnız girmek, belli bölgelerde şu ya da bu partinin ittifakı... Bu opsiyonlar yasal olarak mümkünse hepsi masaya yatırılmalı."

Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan'a ortak açıklama önerisi

Gelecek, DEVA ve Saadet'in AK Parti'ye oy verenlere güven verecek ortak tutum içine gelmesinin çok faydalı olacağını söyleyen Davutoğlu, geçen sene temmuz ayında Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan'a, “28 Şubat senaryolarını kim getirmek isterse istesin mücadele edeceğimizi, ama 28 Şubat tehdidiyle yolsuzluklarına meşruiyet kazandırmak isteyen iktidara karşı da ortak mücadele edeceğimizi beyan edelim" teklifinde bulunduğunu söyledi. Davutoğlu, “Maalesef mutabakat sağlanamadı. Sağlansa ileri ve doğru bir adım olurdu. Bunu o zaman Kılıçdaroğlu ve Akşener'e de açtım. ‘Doğru olur, altılı iş birliğimizi bozmaz’ dediler” dedi.

“Altılı masada şüphe uyandıracak işlerden kaçınmak lazım”

“Altılı iş birliğinin temel ilkelerinden sapmadan alternatif modellerin düşünülmesi ve denenmesinde yanlışlık yok. Önemli olan, muhalefetin en fazla milletvekilini meclise sokması” diyen Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Babacan’ın kendi amblemleriyle seçime girme kararını da şöyle değğerlendirdi:

“Siyaset esasen psikoloji işidir. Psikolojinin yönetilmesi lazım. Doğru bir karar yanlış bir psikolojik sonuca yol açarsa tersine etki yapar. Önemli olan, masanın oluşturduğu iklimi zedelememek. Eğer zedelersek, kendi partimiz için doğru olan, Türkiye için doğru olmamış olabilir. Hatta zamanla kendi partimiz için de doğru olmamış olabilir. Burada ortak çıkarımız, kutuplaştırıcı iklimi değiştirmek ise altılı masada şüphe uyandıracak işlerden kaçınmak lazım. Mutabık kaldığımız hususlarda farklı kanaatler serdetmeyiz. Ne kadar çok mutabakat metni çıkarsa bizi birbirimize bağlayan o kadar çok bağ olur. Orada ihtilaf etmemek önemli. Onun için Gültekin Uysal'a masada söyledim. Bu açıklamasından kimler memnun oldu, kimler üzüldü?”

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