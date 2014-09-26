'Taş atan o vekile sesleniyorum, askerimize atılan o taş Kürt kardeşlerimizin vicdanına atılmıştır'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Ana muhalefet partisi kaybetme psikolojisinin ardından girdikleri girdabı düşünün. Bir başkan düşünün ki, 944 delege aday gösteriyor. 204 kişi Kılıçdaroğlu'nu aday göstermiyor. Kendisinin yerinde olmak istemem. Eğer böyle bir şey başıma gelirse ben o koltuğu bırakırdım" dedi.

Kobanê'deki IŞİD saldırısından kaçarak Suruç'a sığınan Suriyelilere polis ve jandarmanın yaptığı müdahale sırasında güvenlik güçlerine taş atan HDP'li Aysel Tuğluk'u da eleştiren Davutoğlu, "Taş atan o vekile sesleniyorum: Biz size gül atmaya devam edeceğiz. Siz bize muhabbet beslemesenizde. Askerimize attığınız o taşlar Kürt kardeşlerimizin vicdanına atılmıştır" diye konuştu.

Davutoğlu, özelleştirilmesi gündemde olan Milli Piyango'nun ilgili olarak ise "Devlet şans oyunlarından tümüyle çekilecek. 15 günde bir ulusal güvenlik zirvesi toplanacak. Çözüm sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP İl Başkanları toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

'Gezi'yle, 17-25 Aralık'la yıkamadıkları...'

Biz şu 40 günde çok büyük işler başardık. Gezi’yle 17-25 Aralık operasyonlarıyla yıkamadıkları AK Parti kadrolarını acaba bundan sonra kırılır mı dediler. Ama bekledikleri olmadı. Büyük ahlak ve erdem dersi verdik.

İstişarenin ne olduğunu gösterdik. Böylesine bir dönemde bu aziz millete Başbakanlık yapmak çok büyük şereftir. Vefanın ne olduğunu gösterdik.

Bizler bu yolda küçük bir çakılı kenara koyan herkese teşekkür ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşte terleyenleri alnından öpüyoruz.

İlk ahde ve son hesaba bağlı kaldığımız için ilk defa bir Cumhurbaşkanı töreni böyle gerçekleşti.

Biz de makamlar ve mevkiler geçicidir. Bizler faniyiz, baki olan Rabbimiz ve davamızdır.

'Kılıçdaroğlu yerinde olmak istemezdim'

Ana muhalefet partisi kaybetme psikolojisinin ardından girdikleri girdabı düşünün. Bir başkan düşünün ki, 944 delege aday gösteriyor. 204 kişi Kılıçdaroğlu'nu aday göstermiyor. Kendisinin yerinde olmak istemem. Eğer böyle bir şey başıma gelirse ben o koltuğu bırakırdım.

Liderlik öyle bir şey ki, arkadaşlarınıza güveneceksiniz. Kılıçdaroğlu ve ekibi başka bir zillete de imza attılar. Tüm dünya Cuhmurbaşkanlığı törenini izlerken, Meclis'te saygısızlık etme cüretini gösterdiler.

Siyasetimizde 'edep yahu' var

Bizim siyasetimizde "edep yahu" vardır. Meclis'te kitap fırlatan vekile biz saygısızlık yapmayız ona oy veren vatandaşlarımız için.

Bizim siyasetimizde şu vardır AK Parti'ye oy verenler ve AK Parti'ye oy verme potansiyeli olanlar. Çünkü biz de ötekileştirme yok.

'Şurası partinin kalesidir' demeyeceğiz'

2015 seçimlerine kadar da böyle devam edeceğiz. Bizim girmeyeceğimiz hiçbir şehir yok. Çalmayacağımız hiçbir kapı olmayacak. Şurası bi partinin kalesidir diyerek oraya girmemezlik yapmayacağız. Biz anlatırız sonunda anlayacağına inandığımızı biliriz.

'3 günde tüm işlerimizi hallettik'

Siyaset dersi verdik. Bu geçiş nasıl olacak diye herkesin planlar kurduğu bir yerde 3 gün içinde tüm işlerimizi halettik.

Biz kongre partisi değiliz. Bu işler kongre partisi CHP'de olsa neler olurdu neler? Biz bütün enerjisini Türkiye için harcayan bir partisiyiz.

Biz nevzuhur bir parti değiliz. O yüzden yazdığımız hükümet programı 2023 için yazıldı.

Başörtüsü tartışması

Eğitim Bakanlığı'yla yaptığımız toplantı sonrası ortaöğretimde başörtüsü serbest.

Seçme özgürlüğüne herkes saygı duymalı. 5-6 sene önce başörtüsüne üniversitede özgürlük verildiği takdirde baskı oluşturacağını söyleyenler şimdi gidip baksınlar üniversitelere.

'Sizin gibi tıpış tıpış...'

Meclis'e başörtüsü girerse ihtilaf çıkan diyenler hani şu dışarı dışarı diyen zihniyetin uzantıları. Lise öğrencisi kendi kararını verecek yaştadır. Sizin gibi tıpış tıpış gitmezler. Ben onlara çok güveniyorum.

Biz gençlere güveniyoruz. O da bir profesör olan birisi bu çoluk çocuk mu yönetecek diyenlerle aynı zihniyette değiliz.

Uyuşturucuyla müdahale

Uyuşturucuyla eylem planını devreye sokacağız. Kasım ayı gibi bir şura düzenleyeceğiz. Uyuşturucu tacirlerine terörist muamelesi yapacağız.

Şans oyunları

Devlet şans oyunlarından tümüyle çekilecek. 15 günde bir ulusal güvenlik zirvesi toplanacak. Çözüm sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Çözüm süreci bu coğrafyadaki tek başarı hikayesidir. Diğer ülkelerde etnik ve mezhebi ayrışmalar var. Kim çözüm sürecini bahane ederek kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek bir şey yaparsa devletin güçlü eli orada olacaktır.

Kobanê'de çatışma

Bu devlet kapısına gelen herkese kucak açmıştır. Orada gösteri yapanların buna hakkı yoktur. Bugün başka niyetlerle orada provokasyon yapıyorlar. Biz de ayrım yoktur.

Bu konuda hiçbir istismara izin vermeyiz. Kobani'den gelenlerin sayısı 165 bin. Bu haber bana iletildiğinde ben Bakü'deydim. Üç bakanımız hemen oraya gittiler.

‘Taş atan o vekile sesleniyorum…’

Taş atan o vekile sesleniyorum: Biz size gül atmaya devam edeceğiz. Siz bize muhabbet beslemesenizde. Askerimize attığınız o taşlar kürt kardeşlerimizin vicdanına atılmıştır.

BM Güvenlik Konseyi’ne de sesleniyorum: Şimdiye kadar ses çıkarmadınız.

Serbest bırakılan rehineler

101 gün esaret içindeki süreçte acı içindeki aileleri bize karşı kışkırtmaya çalıştılar. Yaptıkları tüm haberler yalan çıktı. Bazı basın organları öylesine yayın yaptılar ki, biz zarar görelim istediler. Benim hakkımda gensoru verdiler. İstediler ki ben öyle şeyler söyleyeyim ki vatandaşlarımız orada zarar görsün. Bunların yaptıkları ihanet şimdi daha da net ortaya çıktı.

'Paralelci zihniyet şimdi bile…’

MİT müsteşarı hakkında yapılan yayınları hatırlayın. Bu paralelci zihniyet şimdi bile nasıl haberler yapıyorlar. Bunlar milletle sevinmeyi bilmediler. Milletle üzülmeyi öğrenemediler ama biz onlara öğreteceğiz.

Terörün ve radikalizmin önüne tek bir şekilde geçersiniz: O insanları içselleştirici siyasettir. Bugün Ortadoğu'da etnik ve mezhebi kavgaların sebebi bu işin dışına çıkıldığı içindir.